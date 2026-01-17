「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」

フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成した羽生結弦さんがプロデュースするアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」は15日、オフィシャルグッズのBS日テレSHOPでの事前EC販売を発表した。グッズの内容に、「こんな視点はなかった」と称賛の声が相次いでいる。

東日本大震災から15年を迎える2026年3月。今年で4度目の開催となる「羽生結弦 notte stellata」は、羽生さんがプロに転向後の2023年からスタートした。毎年3月に世界で活躍するプロスケーターの仲間たちと共に、被災地・宮城から希望を届けている。

このアイスショーは、地域への貢献と防災意識の向上にも取り組んでいる。会場で販売するオフィシャルグッズは、防災グッズを中心に展開。リュックやトートバッグ、折りたたみシリコンボトル、レインポンチョ、コットンストールなどが並ぶ。公演で制御型ペンライトとして使用できるアイテムは、終了後は懐中電灯に早変わり。ホイッスル付きキーホルダーなど、どれもいざという時の備えになる実用性が高い。

イベント公式Xが実際のグッズ画像を公開。ネット上のファンの心を掴んでいた。

「推しのグッズ買ったら勝手に防災の備えになるの強すぎだろ」

「もしもの備えがオフィシャルグッズ 災害時には本当に心の支えになるだろうなと思うと愛と優しさがこもってる…」

「発想がとても良い！」

「確かにこれはもっと知られても良いと思う」

「こうやって毎年防災グッズが手元に増えていくの本当にありがたいです」

「さりげない防災グッズなのさすが…ホイッスルは絶対買おう」

「notte stellata（ノッテステラータ）」はイタリア語で「満天の星」や「星降る夜」を意味しており、羽生さんが平昌五輪のエキシビションで滑った楽曲の名前でもある。地元仙台で震災にあった羽生さん自身が、停電の夜に見た美しい星空に希望を感じたことから、このショーも「notte stellata」と名付けられた。3月7日から3日間、宮城のセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催される。



（THE ANSWER編集部）