元「ＮＥＷＳ」のメンバーで、現在は音楽活動のほかに俳優としても活躍している草野博紀（ひろのり）が、最新ショットを披露した。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｄｉａｒｙ ご来場の皆さまありがとうございましたー！」と投稿。今月７日から始まった舞台「Ｄｉａｒｙ」が１１日に千秋楽を迎え「このメンバー、スタッフさんでこの作品に携われたことに感謝です！！連日来場してくれた皆様もほんとにありがとうございましたー！」と仲間たちと記念撮影。「毎日が青春のようで幸せでした。またどこかで会える日を楽しみにしております！！」とつづった。

続く投稿では「あと短くなりました」と報告し、ロン毛をばっさりカットした新ヘアを公開。フォロワーは「さいこう」「短いの好きです！！」と絶賛した。

草野は２００６年に「ＮＥＷＳ」を脱退。公式サイトによると、２００８年にニューヨークに留学し、１２年からソロ活動をスタート。音楽活動と同時に舞台への出演も精力的に行なっている。最近では昨年１２月にＡＢＥＭＡの人気番組「愛のハイエナ」に出演し、２０年ぶりにメディア出演したことも話題を集めた。