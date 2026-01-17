2024年にサンダンス映画祭で上映され、米アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされながらなかなか公開されなかった。ようやく昨年12月にわずか１館での上映が始まると、話題を呼んで連日満席に。いまでは全国で拡大上映され、ネット上での賛否両論はヒートアップし続けている。ジャーナリスト相澤冬樹は、本作をどう観たか？

【画像】性暴力被害者の直面する不条理を命がけで描き出した伊藤詩織監督『Black Box Diaries』の場面写真をすべて見る



『Black Box Diaries』

◆◆◆

家族との率直な会話をさらけ出して

「かくすれば かくなるものと 知りながら やむにやまれぬ 大和魂」

これが映画の第一印象だ。幕末、維新の志士を育てた吉田松陰先生の歌。鎖国当時、海外渡航は重罪だったが、国を案ずる“やむにやまれぬ”思いから決行した。映画『Black Box Diaries』の監督、伊藤詩織さんも、人生を賭して日本社会に一石を投じる“やむにやまれぬ”思いがあっただろう。冒頭の場面でそう感じる。

「もしもし、お姉ちゃん元気？ あのさ、お母さんから聞いたんだけど、お姉ちゃんがあの事件について話すって。そんなことしたらレッテル張られると思うんだよね。『あ、被害者の人だ』って。だから、顔出ししてほしくない」

顔を出した記者会見に臨む前、妹がかけてきた電話の声。家族の極私的で率直な会話をいきなりさらけ出す。その声を車内で聞く伊藤さんの表情は硬い。だが宙を見つめる眼差しは“覚悟”を物語っている。リスクを承知で、被害を“なかったこと”にはしないと。やがて伊藤さんを乗せた車は首都高の分岐点に差し掛かり、進行方向を変えていく。人生の舵を切ったことを象徴しているのだろう。こういう印象的なカットが随所にさりげなくちりばめられている。

例えば、川沿いの夜の桜並木を映したシーン。暗い川面に花びらが浮いている。美しい光景だが、伊藤さんはもうこの景色を以前のように愛でることはできないと気付く。被害を受けた日が桜の季節だったから。

遺書として残したビデオレター

2015年4月3日、伊藤さんはTBSワシントン支局長の山口敬之氏から食事に誘われ、酩酊した状態でホテルに連れていかれレイプされた。そう訴えたが山口氏は合意があったと主張。彼が当時の安倍晋三総理と親しかったことが事態を複雑にする。警察の捜査は進まず、伊藤さんは変化を望み実名で被害を公表。すると事件を疑う人々から誹謗中傷が殺到する。

伊藤さんは自らカメラと携帯を手に“記録”を始めた。例えばタクシー運転手の証言。ホテルに着いた時、伊藤さんはほとんど意識がなかったと話す。次いで警察で事件を担当した捜査官A。山口氏に逮捕状が出たのに、警視庁刑事部長だった中村格氏が逮捕直前にストップをかけたという驚きの内情を明かした。さらにホテルの防犯カメラの映像。伊藤さんが山口氏を訴えた民事訴訟でホテルから証拠として提供されたもので、伊藤さんが山口氏に抱きかかえられるように運ばれる姿が映っている。

一方、伊藤さんが自ら命を絶とうとした時の映像も使われている。家族に遺書として残したビデオレターを、涙を流しながら自撮り。その後、一命をとりとめて病院で目覚めた時、病室の様子をスマホで撮っている。本人は撮った記憶をなくしていたが、編集担当の山崎エマさんが見つけ出した。山崎さんは小学校や甲子園を舞台にしたドキュメンタリーの監督として知られる。この映像について伊藤さんは1月9日、大阪での公開初日に舞台あいさつで語った。

「当事者としては特に母には見せたくなかったものだし、すごく泣いてるところを自ら入れるなんてどうなんだろうと思いましたけど、多分死にたかったんじゃなくてどうしても生きて伝えたかったんだなと思って、出してもいいかなと感じました」

「運動靴はいてくればよかった」

伊藤さんが週刊新潮の取材班とともに、山口氏逮捕を見送らせた中村格氏を直撃しようとするシーンがある。迎えの車の窓を叩きながら「中村さん」と呼びかけるが、車は猛然と発進し、その場に取り残される。そこで一言、「運動靴はいてくればよかった」。

身の危険を感じ、盗聴器を探すシーン。発見器で自室を探ると、激しく反応が。でも実は……、「原因は、私でした〜！」。

冷蔵庫を開けると、そこには緑色の箱が。箱入りのワインだ。

「私はBlack BoxよりGreen Boxが好き」

場を和ませようとおどける伊藤さん。一人でワイン1〜2本は軽く空ける酒豪だという。山口氏との会食でなぜあんなに酩酊したのか不思議だと知り合いは言う。

性暴力被害者が直面する不条理を“命がけ”で描き出した

こうして完成した作品は、伊藤さんの日常を記録した“日記（diary）”であると同時に、性暴力の被害者が直面する不条理を“命がけ”で描き出している。海外で先行上映され、米国アカデミー賞にノミネートされるなど高く評価された。ところが日本では映像・音声を当事者の了解なく使ったことが問題だと指摘する声が上がり、一部の映像を修正した上で去年の暮れに公開が始まった。

世間の関心を引き付けるインパクトと説得力を持たせる上で、防犯カメラの映像と運転手・捜査官の証言が決定的に重要な意味を持つことは、映画を観ればわかる。一方で当事者に迷惑をかけたり傷つけたりする恐れがあることもわかる。

私は拙著『真実をつかむ』で、記者の仕事は「迷惑かける仕事、嫌われ者の商売」だと書いた。迷惑をかけてもいいと開き直るわけではないが、迷惑を恐れず踏み込んで取材しないと真実に迫ることはできない。ドキュメンタリーは事実との向き合い方が報道とは異なるが、いずれも本質的に当事者を傷つける“暴力性”を内包する点が共通している。

伊藤さんは当事者を傷つける“恐さ”を百も承知で踏み切った。公開差し止め、修正を求められるのは当事者だけだ。実際、タクシー運転手とは和解の上、映像が修正されている。当事者でない誰もが修正を求められるなら、国による“検閲”だって認められることになりかねない。

「あの捜査員は私にとってヒーローでした」

捜査官Aとの電話について、使うかどうか迷ったと伊藤さんは大阪での舞台あいさつで明かしている。証言してほしいと電話口で頼んだ時の予想外の返事にショックを受け、電話を切って10分くらい固まっていたそうだ。そのことも記憶から“飛んで”いたという。

「でも感じたのは、私も含めてパーフェクトな人なんていない。あの捜査員は私にとっていろいろな面でヒーローでした。警察にもいろいろな人がいて、いろいろなルールの狭間でやっているし、当事者としてはもっとやってほしいこともある。映画の中でそういう複雑なところを表現したいと、プロデューサー、編集者（山崎エマさん）と話し合って入れました」

終盤、ホテルのドアマンから伊藤さんに電話がかかってくる。ホテルに連れ込まれた時の状況を証言してくれるという。職場での立場を気遣うと、「あなたの苦しみに比べたら大したことはない」と言い切ってくれて、思わず涙する。次のシーンは東京地裁前。伊藤さんが山口氏を訴えた民事訴訟の判決だ。「勝訴」の垂れ幕が掲げられると詰め掛けた支援者から歓声と拍手があがる。

観客の涙腺がブワッと緩む、この感動的な判決を勝ち取った元弁護団が、今や映画に問題ありと訴える急先鋒だ。去年2月の会見で西廣陽子弁護士は、伊藤さんが自分との電話を無断で録音していたことを知った時のことをこう語った。

「私が決定打をくらった瞬間でした。『ズタズタな気分にされた』その瞬間でした」

『Black Box Diaries』がこじ開けたこの国の闇

西廣弁護士が伊藤さんに“裏切られた”と感じてショックを受けた気持ちはわかる。だが電話の音声からは、伊藤さんも弁護士とのやり取りで不本意な思いをしていた様子が窺える。最終的に伊藤さんの主張が通ったようだが、了解なく電話を録音したこと自体、元弁護団への信頼が揺らいでいたことを示す事実だろう。

実はこの電話のシーンは日本版では大幅にカットされ、伊藤さんが抱いた不信感はかなり薄められている。お世話になった弁護士への配慮かと思うが、このシーンを残した方が、味方のはずの弁護士とすら行き違いが生じてしまう苦悩がよくわかる。修正は日本公開のためやむを得なかったのだろうが、修正前の方が“切れ味”がよい。

映画『Black Box Diaries』は間違いなく日本社会のブラックボックスをこじ開けた。性加害に甘く性被害に厳しいというこの国の闇を。同時に“命がけの”ドキュメンタリーに当事者ではない者がお行儀の良さを押し付ける異様さも。

『Black Box Diaries』

監督：伊藤詩織／2024年／イギリス・アメリカ・日本／102分／配給：スターサンズ、東映エージエンシー／©Star Sands , Cineric Creative , Hanashi Films／公開中

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）