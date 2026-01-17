伊沢拓司、「QuizKnock」メンバーに対する“嫉妬”告白 出演番組はくまなくチェックする徹底ぶり
東大発の知識集団「QuizKnock」の伊沢拓司が14日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）に出演。「QuizKnock」のメンバーに日々嫉妬していることを明かした。
【写真】”秀才美女”で話題 鈴木光さん最後のテレビ出演
「QuizKnock」の代表を務める伊沢だが、「最近みんな、やたら『ラヴィット！』に呼ばれ出していて、僕だけ呼ばれていない」とTBS系朝の人気番組に対する思いを告白。さらに「僕、メンバーのオンエアはくまなくチェックしているんで」と思いの強さを語った。
また伊沢は同番組に“クイズの日”である9月12日にしか呼んでもらえていないといい「嫉妬にまみれてますよね。細かい嫉妬に」と明かし、共演者を笑わせた。
