「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、「言語化とは何か？」「言語化できるとどんないいことがあるのか？」を小学生にもわかりやすく描いた水谷さるころさんによるマンガを本書から抜粋して、紹介します。

心の中のモヤっとした気持ちをことばにするには？

以前の回（「言語化力」のない小学生が困るのはどんな時？）では、主人公・りお（小学5年生の女子）が、クラス替えで仲のいい子がいないクラスになってしまい、落ち込んでいるところから始まりました。

そんなりおに、「遊ばない？」と声をかけてくれたゆうちゃん。

ところがりおは、「すごく嬉しいし、遊びたい！ でも、今日は用事があるから遊べない」ということを、とっさに言葉にできず固まってしまって、せっかくゆうちゃんと友達になれるチャンスを逃してしまします。

ショックを受けて帰ってきたりおが、ベッドで横になっていると‥‥。

そこに現れたのが言語化の神「ゲンゴロー」。ネコの姿をしていて、お腹には「言」のような模様が入っています。

