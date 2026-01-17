»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇMLB¸ø¼°¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¡¡¡Ö16Ã¥»°¿¶¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤òµÏ¿¡×¤·¤¿36ºÐ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ
¿ûÌî¤Ï2017Ç¯Âç²ñ¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1·î16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï11Ì¾¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Îºã¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ªÊÆµ¼Ô¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÀÚ¤ìÌ£
¡¡¹ñÆâ¤«¤é¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤éº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¶áÆ£·ò²ð¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã·î·òÌð¡¢DeNA¤ÎËÒ½¨¸ç¡¢À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ïºòµ¨¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·îËö¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤éÅê¼ê8Ì¾¤ÎÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÌî¼êÃæ¿´¤Î´é¿¨¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢Í£°ì¡¢Åê¼ê¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿ûÌî¤Ï2017Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Áª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤ÏFA¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ú¤Â³¤¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2017Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½à·è¾¡¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â¹¥Åê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.com¡Ù¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î2¼¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÅÁ¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀèÈ¯¤Î¥È¥â¥æ¥¡¦¥¹¥¬¥Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥¹¥¬¥Î¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2017Ç¯°ÊÍè¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½¥á¥Ã¥Ä¤Î¥³¥¦¥À¥¤¡¦¥»¥ó¥¬¤ÈÊÂ¤Ó¡¢16Ã¥»°¿¶¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öºòµ¨¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ç10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥¬¥Î¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎMLB·Ð¸³¼Ô¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WBC½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÍÛµ¤¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼µ¤¼Á¤Ç¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥·¥å¥¦¥´¡¦¥Þ¥¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¥½¥¦¥¹¥±¡¦¥²¥ó¥À¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÂÇÎ¨.346¡¿½ÐÎÝÎ¨.500¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.615¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÈÄ¹173cm¤Î³°Ìî¼ê¥±¥ó¥¹¥±¡¦¥³¥ó¥É¥¦¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¥¿¥¤¥»¥¤¡¦¥Þ¥¥Ï¥é¡¢¤½¤·¤ÆNPB¤Ç13»î¹çÏ¢Â³ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë½ÓÂ¤Î¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥·¥å¥¦¥È¥¦¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º´Æ£¡¢¿¹²¼¡¢¼ã·î¤Ê¤É½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë5Áª¼ê¤Ë¤â¡¢¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î11Ì¾¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¿¨¤ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]