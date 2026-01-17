「マー君への継投、あるかも？」FA則本昂大の巨人加入にファン騒然　人的補償が発生するのか「気になって仕方がない」

巨人に加入した則本。新天地では先発を務めるか(C)産経新聞社

楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大が、巨人と契約を結んだことが発表された。当初、則本はメジャー挑戦を目指していたが断念し、国内球団への移籍を選択するなど、オフシーズンの動向が注目を集めていた。背番号は「43」。スポーツ各紙によれば、3年契約で総額は13億円になるという。

楽天で13シーズンに渡り主力投手としてチームを支えた則本は、通算120勝をマーク。2013年のルーキーイヤーから6年連続で2桁勝利、2年目からは5年連続最多奪三振タイトル獲得など、先発として抜群の安定感を誇った。また13年は15勝で新人王にも選ばれており、球団史上初のリーグ制覇や日本一にも貢献している。ここ2シーズンでは救援投手の役割を担い、計48セーブを記録。24年シーズンでは32セーブでリーグ最多セーブタイトルにも輝いている。

当然、35歳での新天地移籍のニュースには、多くのプロ野球ファンも関心を寄せている。

SNS上には、「またかつて偉業を達成した奪三振ショーを披露して欲しい」「セ・リーグで活躍する姿を楽しみにしています」と巨人の一員としてのパフォーマンスに期待を膨らませる反応の他、楽天でチームメイトとして戦った、田中将大への言及も。「田中マー君の競争相手だね」「マー君への継投、あるかも？」との投稿も見られた。