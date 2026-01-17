トップの危機感はなぜ伝わらないのか。写真はイメージ（写真：buritora/Shutterstock.com）

「自分はちゃんと仕事をしている、悪いのは上層部だ」。低迷企業に蔓延するこの他責思考は、社長が「危機感を持て」と叫んだところで変わらない--。沈滞する組織を甦らせ、経営トップを務めた16年間で売上高を6倍にまで成長させた三枝匡氏（ミスミグループ本社名誉会長）が見つけた不振企業再生のポイントとは。

（＊）本稿は『決定版 閉塞企業を甦らせる―高成長・国際化・経営者育成の同時変革―』（三枝匡著、KADOKAWA）の一部を抜粋・再編集したものです。

「危機感を持て」と叫ぶ社長ほど、組織をダメにする理由

低迷企業では、会社全体が危機的状況に陥っているにもかかわらず、社員個人としてはさして痛くない状態が続いてきた。「自分はちゃんと仕事をしている、悪いのは上層部や他部署だ」と心の中で批判して溜飲を下げている社員が多い。

日本で歴史的に大企業病と呼ばれてきた病気が進み、業績悪化がさらに進むと、改革の入り口でこの組織病が障害になって、改革を開始することさえ難しいという状況に陥っているのである。

会社が大きな赤字を出しているのに、社員はそれを聞いて初めのうちは大変だと思うが、やがてそれに鈍感になり、さして危機感を抱かなくなる現象は、なぜ起きるのだろうか。

この単純な質問に対して、社員の「危機感が足りないからだ」と経営者が声高に叫んだところで、答えにならない。むしろその言葉を叫ぶことで役割を果たしていると考える社長ほどおめでたい人はいない。

なぜなら、いつもの私の駄洒落だが、社員は、危機だ危機だと聞き飽きているのである。危機感が足りないのは正しい指摘だが、目の前の社員一人ひとりがなぜ危機感を持てないのか、そうなっている理由を解き明かして一人ひとりに迫ることをしない限り、組織の危機感は高まらないのである。

精神論では届かない、会社の赤字と個人をつなぐ「赤い糸」の論理

なぜ社員は危機感を覚えないのか、私は事業再生の苦しい経験の中で探し続けた。やがて答えらしきものが見えた。なーんだ、と言えるようなフレームワークだが、それを実行するのは簡単ではない。

社員が危機感をもたないのは、事業不振の原因に、自分個人がどう関わっているのか、個人としての因果関係が見えないからである。

その関係が、細い糸でもいいから見えてくれば、他部署や経営者のせいだけでなく、「自分もまずいことをしてきたのだ」と気づく。そうなれば、真面目な日本人の多くは自分の責任を認識する。

その糸を、私は「赤い糸」と呼ぶことにした。

前世からの因縁で、男と女の小指同士をつなぐ赤い糸の話じゃないが、会社全体の危機（例えば大赤字）に個人として自分がどう関係しているかが見えなければ、自分に無関係だと思っても当然ではないか。事業不振は他人のせいだと思い続けることが当然ではないか。

だったら、個々の社員が自分の責任を感じるようにするためにはどうすればいいのか。見えない関係を何とか赤い糸として見えるようにする以外にない。

そのためにはどうすればいいのか。私は10年間、その手法を探し続け、そのための工夫を続けた。

会社の「ワルさ」を個人のデスクワークまで因数分解する

赤い糸の話と一緒に出てきたのが、フレームワーク『強烈な反省論』である。

強烈という言葉は、上司が怒声を上げて、社員個人に反省を強いるような意味ではない。クールでいい。何よりも「論」の字が付いている。

まず、全体の悪さがなぜ生まれているかの原因を論理的に、できるだけ「個別の要素に分解」していく。その分解した要素一つひとつが、一本一本の赤い糸として、どこの部署で行っている仕事に関係しているかを辿っていく。文字通り、「ひも付け」をしていく。

そして部署まで辿り着いたら、個人名は出さないにしても、どこの課か係で行っている仕事かまで赤い糸を延ばしていく。

そこまでいくと、部署内で行っている仕事と事業全体のワルさの関係が、おぼろげながら見えてくる。その関連性を皆で議論することも可能になってくる。

もし問題の発生頻度などのデータが取れて、赤い糸にデータが伴うようになったらすごい。でも、データまで取らなくても、その部署と個人が会社のワルさに関係していることが認識されるだけでも、改善の糸口が見つかったということで、前進になる。

「強烈な反省論」が示され、部署内部のほとんどの個人が多少の差はあれ（赤い糸にも、細い糸もあれば太い糸もある）、それぞれが「自分もまずかった」と思うことが起きたら、その痛みは部署全体の反省論として共有された形が出現する。

「個人の痛み」が共有されたとき、腐った組織は動き出す

事業不振を他人のせいにしていた人々が、「自分としても改善しなければ」と思い始める。部署の中でその思いが伝わり、それが部署の大勢になれば、その部署は改革に向かって動き始める。

表：長谷川仁（コマンド・ジー・デザイン）

この流れのポイント。事業の不振を直そうとして、会社全体のワルさを抽象的にいくら語ったところで、組織の危機感が薄い状況は変わらない。個人をターゲットにした問題指摘に迫らない限り、山は動かないのだ。

だから、まずは部署まで辿っていく「赤い糸」、ついで、そこにいる個人の仕事にまでその赤い糸を延ばしていく、という作業をやらないと、不振会社の組織はいつまで経っても動かないのだ。

それが「個人の痛み」を生み、「部署の痛み」になり、それが社内の全部署で展開されれば、会社全体に自己反省論の連鎖が広がり、全社的に「何とかしなければ」の前向きの姿勢が広がる。

私が事業再生の経験を積んできて、腐って動かない不振企業の組織をどう元気にするかという命題に対して、出した答えがこれだった。

『』（三枝匡著、KADOKAWA）

筆者：三枝 匡