“aespa・ジゼル似”の韓国フィギュア選手、京都で見せた着物姿が美しすぎ…「スーパー可愛い」と大絶賛【PHOTO】

韓国の元フィギュアスケート選手ウィ・ソヨンの美貌が話題だ。

ウィ・ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。ハートの絵文字とともに「Kyoto」とキャプションに綴り、京都旅行に訪れた際の写真を数枚投稿した。

【写真】ウィ・ソヨン、人気アイドルそっくりの美貌

公開された写真では、ウィ・ソヨンが淡いピンクを基調とした着物に鮮やかな桃色の帯、白いファーのショールを合わせたコーディネートを披露している。冬の京都らしい情緒を感じさせる装いで、アイドルと見紛うようなビジュアルの良さが目を惹きつける。

カメラに向かってにこやかに微笑むなど、和装の雰囲気にも調和した美しさでファンを虜にしたウィ・ソヨン。彼女の投稿には、「着物がお似合いですね！」「スーパー可愛い」「とても綺麗」「天使ですか？」など絶賛のコメントが寄せられていた。

（写真＝ウィ・ソヨンInstagram）

ウィ・ソヨンは2005年3月17日生まれの20歳。フィギュアスケート韓国代表として四大陸選手権やNHK杯などに出場経験があり、目鼻立ちの整った美貌から人気K-POPガールズグループaespaのメンバー、ジゼルに似ていると伝えられたことがある。

ただ、2025年2月4日にインスタグラムを通じて引退を表明。当時19歳の若さで現役を退いたことで、フィギュアスケート界からは多くの驚きの声が寄せられていた。