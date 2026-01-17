“美味しい非常食”｢KNOTOメシ｣って知っている?｢ノトムヤムクン｣を食べてみた

｢”たのしい”で、そなえる。｣をコンセプトとした防災プロジェクト｢Jackery PLAY PARK｣の第一弾として、能登における被災地支援活動である “美味しい非常食”｢KNOTOメシ｣が発売になりました。今回は、｢KNOTOメシ｣の｢ノトムヤムクン｣を紹介します。実際に食べてみた感想をまじえながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。

”美味しい非常食” ｢KNOTOメシ｣って?

能登半島地震以降、継続的な被災地支援を行ってきた活動の中で得た学び･気づきを活かし、これまでの防災のカタチをアップデートする目的で立ち上げるプロジェクトが｢Jackery PLAY PARK｣です。

被災時において｢食｣が人々の心を支える大切なものであることを再確認し、“美味しい非常食”｢KNOTOメシ｣を開発されたそうです。今回は、タイ料理のトムヤムクンをオマージュしたオリジナルメニュー｢ノトムヤムクン｣を紹介します。

子供から大人まで楽しめる優しいスープ

｢ノトムヤムクン｣は、ナンプラーの代わりに｢いしり(石川県能登半島に古くから伝わる魚醤)｣を使い、真空高圧調理したエビオイルと合わせています。

子供から大人まで楽しめる優しいスープなのも、嬉しいポイントです。

中には、パウチに入った米麺(フォー)･出汁･海老油が入っています。作り方は米麺(フォー)を茹でて、出汁を温めます。

器に米麺、出汁を入れて、最後に海老油をトッピングすれば出来上がりです。簡単に調理ができるのは、便利ですね。

お好みで、ネギなどをトッピングするのもおすすめです。出汁が特においしかったです。

いかがでしたか。｢ノトムヤムクン｣のパッケージデザインは、能登町のグラフィックデザイナー･池崎 万優(いけざき まゆ)さんが手掛けているそうです。

とてもおしゃれなパッケージですね。気になった方は、今後の販売詳細やイベントについては、公式サイトでご確認ください。

取材協力/Jackery Japan