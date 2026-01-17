7割以上の女子プロが「UTが2本以上」！ベテランも若手も飛ばし屋も“5UT”はマストクラブに！

ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！

※選手の成績やデータは2025年10月11日現在

飛ばし屋も人気シャフトにチェンジ

飛ばし屋の穴井のドライバーのシャフトは、今季前半は「べンタスブルー」を使用していたが、女子ツアーでの使用率の高い「スピーダーNXゴールド」にチェンジした。

UTの打球痕

今季後半戦から使いはじめた「APEXUW」。新作モデルなので打球痕はほとんどついていない

SETTING

ドライバー：テーラーメイドQi35LS（ロフト角/9度、シャフト/スピーダーNXゴールド・50-S）

3・4W：テーラーメイドQi35（ロフト角/15、16.5度）

4UT：キャロウェイAPEXUW（ロフト角/19度）

5UT：キャロウェイローグ（ロフト角/24度）

#5-PW：ミズノJPX921ツアー（シャフト/KBSツアーFLT・S）

AW・SW：クリーブランドRTZ（ロフト角/52、58度）

パター：L.A.B.GOLF OZ.1i

穴井詩

●あない・らら/1987年生まれ、愛知県出身。37歳で平均飛距離260ヤード以上を放つ飛ばし屋。GOLF5所属。

10年以上前から4、5UTを使用

2014年のプロデビュー直後から4、5UTを使用し続けている。今年は2年間使っていた「G430」から新作の「G440」のユーティリティにスイッチ。

UTの打球痕

ユーティリティの精度に定評がある鈴木。打球痕はフェースセンターにそろっている

SETTING

ドライバ―：ピンG440LST（ロフト角/9度、シャフト/ALTA J CB SLATE・S）

3W：ピンG440LST（ロフト角/15度）

5W：ピンG440MAX（ロフト角/19度）

4・5UT：ピンG440（ロフト角/23、26度）

#6-PW：ピンブループリントS（シャフト/N.S.プロ850GH・S）

GW・AW・SW：ピンs159（ロフト角/50、54、58度）

パター：ピン スコッツデールDS72



鈴木愛

●すずき・あい/1994年生まれ、徳島県出身。「ニトリレディス」優勝でツアー通算21勝。セールスフォース所属。

5UTと6UTで別モデルを使用

プロ1年目、新人選手の吉田は5UTが23年モデルの「パラダイム」、6UTは24年モデルの「パラダイムAi SMOKE」と別モデルを使っている。

UTの打球痕

ドローヒッターの吉田だが、ユーティリティではフェードボールも打っていて、ややヒール側の打球癖もある

SETTING

ドライバー：キャロウェイ エリート トリプルダイヤモンドTD（ロフト角/9度、シャフト/スピーダーNXバイオレット・40-S）

3・7・9W：キャロウェイエリート（ロフト角/15、18、21度）

5UT：キャロウェイパラダイム（ロフト角/24度）

6UT：キャロウェイバラダイムAi-SMOKE（ロフト角/27度）

#6-PW：キャロウェイXフォージドスター（シャフト/N.S.プロ850GH・S）

AW・SW：キャロウェイOPUS（ロフト角/50、58度）

パター：オデッセイジラフビーム#7

吉田鈴

●よしだ・りん/2004年生まれ、千葉県出身。期待のルーキー。今季最高は7位タイ。大東建託所属。

ロフト28度の6UTを活用

ジュニア時代からテーラーメイド一筋。2023年シーズンからいち早く6UTを使いはじめ、昨年はもっとロフトの寝ている7UTを使う試合もあった。

UTの打球痕

5、6UTは最新モデルの「Qi35」。フェースの上側を使ってロースピン系の弾道も打ち分けている

SETTING

ドライバー：テーラーメイドQi35（ロフト角/9度、シャフト/スピーダーNXバイオレット・50-SR）

3（HL）・7・9W：テーラーメイドQi35（ロフト角/16.5、21、24度）

5、6UT：テーラーメイドQi35MAX（ロフト角/27度、31度）

#6-PW：テーラーメイドP770（シャフト/MCI・70-S）

GW・AW・SW：テーラーメイドミルドグラインド3（ロフト角/50、54、58度）

パター：テーラーメイドスパイダーツアーX

山内日菜子

●やまうち・ひなこ/1996年生まれ、宮崎県出身。ショートゲームを武器に通算2勝をマーク。ライク所属。

150ヤード以上からパーオンできるクラブ

女子ツアーで活躍するにはパーオン率を高めることが重要で、ポイントランキング上位選手の多くはパーオン率トップ10に入っています。

パーオン率の差がつくのは150から200ヤードのショット。そこでカギになるのがユーティリティです。「日本女子オープン」で優勝した堀琴音選手は「私の生命線はユーティリティです」といっていました。堀選手以外にもユーティリティを重視する選手は多く、7割以上がユーティリティは2本以上。番手を見ると、ほとんどが5UTを入れています。

かつての5UTはお助けクラブ的な存在といわれていましたが、今では鈴木愛選手のようなベテランから、飛ばし屋の穴井詩選手、ルーキーの吉田鈴選手など、さまざまなタイプが使うマストクラブになっています。

いかがでしたか？ 多くの選手がUT2本以上です！

試打・解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成=野中真一

写真=小林司、高木昭彦、荒木大然

撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン