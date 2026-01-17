7割以上の女子プロが「UTが2本以上」！ベテランも若手も飛ばし屋も“5UT”はマストクラブに！
ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！
※選手の成績やデータは2025年10月11日現在
飛ばし屋も人気シャフトにチェンジ
飛ばし屋の穴井のドライバーのシャフトは、今季前半は「べンタスブルー」を使用していたが、女子ツアーでの使用率の高い「スピーダーNXゴールド」にチェンジした。
穴井詩
●あない・らら/1987年生まれ、愛知県出身。37歳で平均飛距離260ヤード以上を放つ飛ばし屋。GOLF5所属。
10年以上前から4、5UTを使用
2014年のプロデビュー直後から4、5UTを使用し続けている。今年は2年間使っていた「G430」から新作の「G440」のユーティリティにスイッチ。
鈴木愛
●すずき・あい/1994年生まれ、徳島県出身。「ニトリレディス」優勝でツアー通算21勝。セールスフォース所属。
5UTと6UTで別モデルを使用
プロ1年目、新人選手の吉田は5UTが23年モデルの「パラダイム」、6UTは24年モデルの「パラダイムAi SMOKE」と別モデルを使っている。
吉田鈴
●よしだ・りん/2004年生まれ、千葉県出身。期待のルーキー。今季最高は7位タイ。大東建託所属。
ロフト28度の6UTを活用
ジュニア時代からテーラーメイド一筋。2023年シーズンからいち早く6UTを使いはじめ、昨年はもっとロフトの寝ている7UTを使う試合もあった。
山内日菜子
●やまうち・ひなこ/1996年生まれ、宮崎県出身。ショートゲームを武器に通算2勝をマーク。ライク所属。
150ヤード以上からパーオンできるクラブ
女子ツアーで活躍するにはパーオン率を高めることが重要で、ポイントランキング上位選手の多くはパーオン率トップ10に入っています。
パーオン率の差がつくのは150から200ヤードのショット。そこでカギになるのがユーティリティです。「日本女子オープン」で優勝した堀琴音選手は「私の生命線はユーティリティです」といっていました。堀選手以外にもユーティリティを重視する選手は多く、7割以上がユーティリティは2本以上。番手を見ると、ほとんどが5UTを入れています。
かつての5UTはお助けクラブ的な存在といわれていましたが、今では鈴木愛選手のようなベテランから、飛ばし屋の穴井詩選手、ルーキーの吉田鈴選手など、さまざまなタイプが使うマストクラブになっています。
いかがでしたか？ 多くの選手がUT2本以上です！
試打・解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成=野中真一
写真=小林司、高木昭彦、荒木大然
撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン