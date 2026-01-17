大学入学共通テストが行われるこの週末は、天気が比較的穏やかですが、寒暖差が大きくなりそうです。

今週後半は真冬なのに春のような暖かさの所が続出していますが、原因は上空の季節外れの暖かい空気です。きょうは、北海道や東北北部に冷たい空気に覆われますが、関東から西を中心に季節先取りの暖かい空気が残るでしょう。ただ、あすにかけてこの先は暖かい空気ではなく、冷たい空気が優勢になってきます。きょうの春の暖かさから一点、あすは冬の寒さが戻るところが多くなりそうです。

最高気温は、きょうは北海道や東北北部はこの時季らしい寒さになりますが、東北南部はきのうより気温が上がり、仙台は13℃、関東から西は15℃以上の所が多く、東京は16℃、高知や鹿児島は久しぶりに20℃に届く予想です。さくらの季節のころの暖かさになるところが続出しそうです。あすは東北南部や日本海側を中心に気温が急降下して、冬の寒さが戻るでしょう。東京は13℃、関東から西では3月並みの気温のところも多いですが、全国的に冷たい北風がふきますので、気温の数字ほどの暖かさはない見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-1℃ 釧路： 0℃

青森 ： 2℃ 盛岡： 1℃

仙台 ：13℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：14℃

名古屋：16℃ 東京：16℃

大阪 ：15℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：14℃

高知 ：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

天気は、きょうも関東から西は広い範囲で晴れて、空気が乾燥するでしょう。湿度が20%から30%まで下がるところが多くなりますので、引き続き、火の元にご注意ください。新潟から北は雪のマークが目立ちますが、北陸から北は雪や雨が降りやすいでしょう。北陸や東北南部は昼間は雨主体で降るところが多くなります。融雪災害にご注意ください。晴れる地域も黄砂に注意が必要です。きょうも関東から西を中心に飛びやすくなります。薄いですが、念のため洗濯物などお気をつけください。

来週水曜日以降は、今シーズン最強の寒波が襲来して、今シーズン最も長く居座りそうです。各地で真冬の寒さになり、日本海側を中心にドカ雪、猛吹雪になるおそれがあります。雪になれていない太平洋側でも積もるところがあるでしょう。積雪エリアでは、比較的穏やかな天気のうちに除雪作業は進めた方が良さそうです。ただ、雪の事故にはご注意ください。