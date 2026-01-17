大分県の日田ロータリークラブ（RC）は、日田中央RC、玖珠RC、台湾のRCなどと協力し、訪問入浴介護車を特定医療法人聖陵会に寄贈した。聖陵岩里病院の「訪問看護ステーションいわさと」で活用される。

市によると、日田市にはこの十数年間、訪問入浴介護事業所がなく、九重町の事業所が利用されていた。利便性や交通費などの面で、高齢者ら利用者の負担となっていたという。訪問入浴介護の利用希望者は多いといい、日田RCは親睦を深めている他のRCと協力し、訪問入浴介護事業の導入を計画した。

訪問入浴介護車は、灯油ボイラーや組み立て式の移動浴槽などを装備。家庭の水道水を利用して湯を沸かし、利用者は移動を最小限にしてベッドの横などで入浴することができる。

事業費は約580万円。ロータリー財団のグローバル補助金制度を活用し、各RCの拠出金と合わせて車両や装備などを導入した。

聖陵岩里病院の「訪問看護ステーションいわさと」は、訪問入浴介護車でスタッフ3人が訪問し、1回の利用者負担は1300円。1日5、6件の利用を見込んでいる。

同市清水町の市医師会講堂で10日に寄贈式典があり、日田RCの小ケ内聡行会長は「高齢化が進む中、自宅で安心して生活できることは重要な課題。今回の寄贈が市民生活の向上に寄与することを願っています」とあいさつした。（床波昌雄）