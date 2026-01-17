第77回全国理容競技大会で熊本市の理容師、池田光貴さん（33）がレディスカットの部門で初優勝、挑戦10年目にして悲願の日本一に輝いた。熊本県勢として2人目の快挙に池田さんは「頂点に立てて光栄に思う。顧客に寄り添った接客で、培った技術を還元していきたい」と喜びを語った。

池田さんは錦町出身。両親とも理容師として働く家庭で育ち、自然とこの道に進んだ。理容学校を経て、同市東区栄町の「Cut Club Feel」に入社。技術を伸ばしたいと、2016年から全国大会に出場してきた。

大会に向けた練習は閉店後、毎日のように日付をまたいだ。上京して講師に指導を仰ぐなど時間も費用もかかったが、「技術を磨きトップの称号を得たい」と努力を重ねた。

大会は昨年10月に神戸市であり、同部門では約50人がクリエーティブなデザインを競った。モデルの人形に化粧を施し、それに合う左右対称のスタイルに。5色のカラーを生かし、トレンドと全体のバランスを意識して仕上げたという。

優勝が決まり、熊本から応援に駆け付けた仲間たちが泣いて喜んでいるのが表彰台から見えた。「指導や支援してくれた人たちに結果で恩返しをしたい」と挑戦し続けた池田さんにとって、何よりの瞬間だった。

「優勝すれば見える景色が変わる」とも言われるほどの栄誉。将来は世界大会への挑戦も考えている。今後は全国の講習会などに招かれ、技術を披露する機会も増える。

店では男性客に接することが多く、「きれいと言われる仕上がりと手入れのしやすいカットを心がけている」という池田さん。13日、大西一史市長への報告に市役所を訪れ「理容師は顧客と一緒に年を重ね、共に成長できる仕事。その素晴らしさを次の世代に伝えたい」と熱く語った。（藤崎真二）