2020年の熊本豪雨を受けて国が球磨川の支流の川辺川（熊本県相良村）に計画する国内最大の流水型ダム建設を巡り、球磨川流域全体の漁業権を持つ球磨川漁協（八代市）は16日、八代市で臨時総会を開いた。国が漁協に支払う約8億1200万円の漁業補償金について、配分案を作成する「補償金配分委員会」を設置する議案を可決した。

臨時総会には議決権を持つ正組合員725人のうち48人が出席、528人が書面を提出。質疑では、ダムに反対する人吉市の漁師吉村勝徳さん（77）が「国が直接、説明会を開いて組合員の疑問に答えるように求めるべきだ」と訴えた。

採決の結果、議長を除く575人のうち、賛成475人、反対94人、無効6人で、議案の可決に必要な3分の2以上が賛成した。今後、配分委員会の委員に漁協理事や組合員、弁護士の計13人を任命し、配分案を作成する。

採決後、堀川泰注（やすつぐ）組合長は、補償金の配分について「組合を存続させるためにも魚の増殖事業の基金に半分を残して、半分は組合員に還元したい。年内に最終決定したい」と述べた。（古川剛光）