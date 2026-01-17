被爆体験の継承や掘り起こしに取り組む長崎市の市民団体「長崎の証言の会」が、証言集「証言2025 ナガサキ・ヒロシマの声」（汐文社）を出版した。1969年の創刊以来82冊目となる。山口響編集長（49）は「原爆に遭うとはどういうことなのか。読者には自分なりの理解を深めてほしい」と話した。

今号は再録を含め、被爆者や家族証言者など12人分を掲載。戦時中、現在の長崎スタジアムシティ（同市幸町）付近にあった福岡俘虜（ふりょ）収容所第14分所に収容されるなどした、オランダ人捕虜2人の回顧録も収録する。6歳の時に爆心地から2キロの同市立山町で被爆した神尾義介さんの話は、小、中学校の同級生で証言の会代表委員の城台美弥子さん（86）が聞き取り、まとめた。

「被爆・終戦80年」の特集では、同会メンバーによる座談会を開催。日本の軍事費増への懸念や将来の平和活動について意見を交わしている。同会が県内の全21市町を対象に実施した平和行政に関するアンケートの結果も紹介している。

昨年末にあった出版会見で城台さんは、核兵器廃絶には程遠い国際情勢を踏まえ、「80年たっても苦しんでいる人がいる。本を手に取り、核が使われた時のことを想像してほしい」と呼びかけた。

書籍は全193ページで2500円（税込み）。市内の主要書店やオンラインで販売している。（高平路子）