佐賀県みやき町でかつて盛んだったハゼを原料にした製蝋（ろう）産業の歴史を振り返り、ハゼ文化の再生と継承を考える企画展「みやきのハゼ文化展」が16日、同町簑原の「風の館」で始まった。観覧無料で、30日までの会期中、町内で講演会やシンポジウム、ワークショップを開く。

NPO法人「山田の風」（麻生恵理事長）と住民団体「中原の豊かな自然を守る会」（寺崎彪会長）が主催。麻生理事長によると、町内では江戸時代からハゼの栽培や木蝋生産が盛んで、白蝋は佐賀藩が海外から艦船を購入する際の代価としても活用された。近年は化粧品の原料になる天然素材として注目されている。

町内の製蝋工場は1958年に廃業したが、ハゼ畑は現在も残っており、同町簑原の山田地区にある「山田ひまわり園」のヒマワリと鷹取山のハゼの紅葉が織りなす「山田のひまわりとハゼノキ景観」は県遺産にも認定されている。

企画展では、製蝋産業やハゼ文化の歴史をまとめたパネルのほか、製蝋工場で使われていた道具やハゼ畑の写真など約50点を展示。麻生理事長は「新たな担い手にハゼ文化の再生を引き継ぎ、特徴ある景観まちづくりを進めていきたい」と話した。

18日午後1時半から同町簑原の「働く婦人の家」で奈良文化財研究所景観研究室長の恵谷浩子氏が講演するほか、ハゼ文化の継承とまちづくりをテーマにシンポジウムを開く。ワークショップは、同日午前10時から同町原古賀のハゼ畑で「ハゼの実ちぎり体験」▽25日午前10時から同町原古賀の原古賀公民館で「櫨（はぜ）染め体験」（先着5人、参加料1500円、要予約）▽同午後2時から風の館で「木蝋搾り実演」−をする。櫨染め体験以外は参加無料で予約不要。

風の館は火曜定休。問い合わせや予約は麻生理事長＝090（8402）0754。（前田絵）