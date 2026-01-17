¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¡¡¸òÄÌ»ö¸ÎÂ¿È¯¤Ç¸©¤Ê¤É¤¬Àë¸À¡¡¡Ö°Å¤¤»þ´Ö¤Î±¿Å¾¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤ò¡×
¡¡Ä¹ºê¸©¤È´Ä¶¾Ê¡¢ÂÐÇÏ»Ô¤Ï¡¢Æ±»Ô¤À¤±¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï10·ï¡Ê9É¤»àË´¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1992Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸º¤ë¤Ê¤ÉÀ¸Â©¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅçÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿Í¤Ë¤â¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤±¿Å¾¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Àë¸À¤Ï¡¢15·ï¤Î»ö¸Î¡Ê13É¤»àË´¡Ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿2012Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ï19Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤Ç100É¤¤Û¤É¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1992Ç¯ÅÙ¤«¤é¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î·îÊÌ¤Î»ö¸Î·ï¿ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢10¡Á12·î¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¯¡¢3¥«·î¤À¤±¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¾ÊÂÐÇÏÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½Õ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½©¤Ë¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¤¸ÄÂÎ¤¬¡¢Æ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î10·ï¤Î¤¦¤Á10¡Á12·î¤Ï4·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¼ã¤¤¸ÄÂÎ¤Ï3·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¤ÎËÌÉô¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿À¸Â©°è¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆîÉô¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆîËÌ¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»Ï©¤Çµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈË¿£¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤ÎÄÌÊó¤Ï¡¢Ä«Í¼¤ò´Þ¤á¤¿°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁá¤á¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤È´ðËÜ¤Ï¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤·²á¤®¤ËÃí°Õ¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¸«¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë