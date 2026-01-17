企業を狙った「サイバー犯罪」が全国で多発している。昨秋には大手ビール会社がサイバー攻撃を受け、システム障害が発生し、業務に大きな影響が出た。佐賀県内でも行政機関や企業が狙われる事件が発生しているといい、県警が啓発活動や捜査能力向上に力を入れている。

「ウイルス検出。即時対応が必要です」。ある企業の社員が社用パソコンでネットを閲覧中、突如、画面に「警告」が表示された。驚いた社員が記された電話番号にかけると、電話口の男はこう話した。「マイクロソフト認定サポート」「復旧作業には入金が必要です。決済が完了次第、優先的に復旧します」

昨年11月中旬、佐賀市内であった県警主催のセミナーで行われたサイバー犯罪の手口を紹介する演習の一幕。「サポート詐欺」と呼ばれるこの手口は、全国の企業で被害が確認されている。中には内部データが盗まれるケースもある。「すぐにお金を振り込まず周囲に相談して」。県警の担当者が集まった県内企業約90社120人に呼びかけた。

サイバー犯罪の被害は県内でも発生している。県警サイバー犯罪対策課によると、昨年のサイバー犯罪に関する相談件数は1年間で833件と前年比174件増加。中には県内の行政機関や、運送会社のネットワークに不正アクセスされる事案もあったという。「会社の顧客の個人情報なども奪われれば、社会にも影響を与えかねない」と、同課の和田秀敏次席は警戒する。

被害を防ぐため、まずは犯罪手口を知ってもらおうと、県警は企業向けのセミナーを不定期に開催。セキュリティー強化や、社内ネットワークへのアクセスに必要な暗証番号の定期的な変更などを呼びかける。

県警はサイバー犯罪への捜査能力向上にも注力する。2018年4月には、サイバー犯罪対策室を同課に格上げ。本部の部署や署から各1人が1年間、サイバーの基礎知識や捜査手法などを実践形式で学ぶ研修も実施し、修了するなどした「サイバー捜査官」は108人を数える。

研修に参加中の佐賀南署生活安全課の佐保慶巡査（25）は「たくさん学び、1件でも多くの摘発につなげたい」と話す。和田次席は「犯罪手法が高度かつ巧妙化する中で、県警としてもできる限りの事をしていきたい」と話す。（才木希）