慶應義塾大学の常松広太郎選手が16日、自身のSNSでMLBのカブスとマイナー契約を結んだことを発表しました。

常松選手は慶大が所属する六大学野球リーグでチームの主砲として4年時の春季リーグでは打率.281、3本塁打、10打点、秋季リーグでは打率.279、1本塁打、8打点の成績を残しました。

昨年9月にはプロ志望届を出しましたが、NPBの球団から指名されることなく、一時は米金融業界大手のゴールドマン・サックスへの就職を決断。その後にカブスからマイナー契約のオファーを受け、今回の契約に至りました。

常松選手は自身のSNSで「Chicago Cubs(@Cubs)とマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と喜びをつづると、カブスのユニフォームと帽子を着用した契約時の写真を投稿しました。

また常松選手が所属する慶応義塾大学体育会野球部のSNSでは「常松選手、おめでとうございます！」とアメリカでの挑戦を祝福するメッセージが送られています。