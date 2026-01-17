57歳美人キャスター、結婚30年目の夫との出会いはグラビアタレント時代の番組出演
キャスターの江口ともみが、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
江口ともみ ＝テレビ朝日提供
『ビートたけしのTVタックル』などで活躍する57歳の美人キャスターの江口。たけし軍団で夫のつまみ枝豆とは、グラビアタレントとしてバラエティ番組に出演していた頃に知り合ったそう。
今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する「ぬい活」だという。
もともと子どもがいないために、子ども代わりに江口が集めていたが、枝豆も感化され自らぬいぐるみの服などを作るようになったそう。そんな夫妻の夢は、将来ぬいぐるみ愛好家の店「ぬいカフェ」を作ることだという。
江口ともみ ＝テレビ朝日提供
『ビートたけしのTVタックル』などで活躍する57歳の美人キャスターの江口。たけし軍団で夫のつまみ枝豆とは、グラビアタレントとしてバラエティ番組に出演していた頃に知り合ったそう。
今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する「ぬい活」だという。
もともと子どもがいないために、子ども代わりに江口が集めていたが、枝豆も感化され自らぬいぐるみの服などを作るようになったそう。そんな夫妻の夢は、将来ぬいぐるみ愛好家の店「ぬいカフェ」を作ることだという。