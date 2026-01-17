【経済指標】

＊米鉱工業生産（12月）23:15

結果 0.4％

予想 0.1％ 前回 0.4％（0.2％から修正）（前月比）



＊米設備稼働率（12月）23:15

結果 76.3％

予想 76.0％ 前回 76.1％（76.0％から修正）（前月比）



＊NAHB住宅市場指数（1月）00:00

結果 37

予想 40 前回 39



【カナダ】

＊住宅着工件数（12月）22:15

結果 28.24万件

予想 25.5万件 前回 25.46万件（25.41万件から修正）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい。

・グリーンランドに関して協力しない国には関税を課す可能性。

・国家安全保障のためにグリーンランドが必要だからだ。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・経済安定にはＦＲＢの独立性は不可欠。

・ＦＲＢのビル建設費超過問題で問題なしを予想。

・ウォーシュ氏、リッダー氏はともにＦＲＢ議長に適任。

・自身がＦＲＢ議長に就任すれば、独立性を誓約。

・最高裁がトランプ大統領に不利な判決の場合の選択肢を模索。



＊ジェファーソンＦＲＢ副議長

・新たな資産購入は景気刺激を目的としない。

・インフレは２％目標へ向けた軌道に戻る見込み。

・失業率は２０２６年まで横ばいでの推移を見込む。

・現行政策は米国を良好な位置に置いている。

・コア商品価格は上昇も、関税の影響は長続きしない。

・レポ金利が高いにもかかわらず、取引は秩序を保っている。

