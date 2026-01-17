「お雑煮食べた？」＜回答数35,964票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第412回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お雑煮食べた？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お雑煮食べた？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
おすましのお雑煮
【材料】（4人分）
鶏もも肉 1/2枚
酒 大さじ 2
塩 少々
大根 3cm
金時ニンジン 2cm
シイタケ(生) 小 4個
水菜 1/4束
だし汁 800ml
<調味料>
酒 大さじ 2
塩 小さじ 1
薄口しょうゆ 大さじ 2
お餅 4個
ユズ皮 適量
【下準備】
1、鶏もも肉は8つに切り、酒、塩を振り、分量外のだし汁少々で下煮をする。
2、大根、金時ニンジンは皮をむいて食べやすい大きさに切り、分量外のだし汁で下煮する。
3、シイタケは軸を落として六角形に切り、分量外のだし汁で下煮する。水菜は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、長さ3cmに切る。
4、お餅は焼き網で薄く焼き色がつく位に焼く。
【作り方】
1、鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を加えて強火にかけ、煮たったら焼き餅を加え、焼き餅が柔らかくなったら火を止める。
2、お椀に(1)のお餅と下準備した具を盛り込み、熱々のだし汁をかけ、ユズ皮を添える。
(E・レシピ編集部)
