「有力馬次走報」(１６日)

◆東京大賞典１１着のナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭）はフェブラリーＳ（２月２２日・東京、ダート１６００メートル）へ向かう。昨年の東海Ｓ覇者ヤマニンウルス（牡６歳、栗東・斉藤崇）も武豊とのコンビで同レースへ。

◆ポインセチアＳを制したロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂）はＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１９００メートル）を目標に調整される。

◆３冠牝馬リバティアイランドの半妹コニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田）は、デイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）を見送り、チューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）を目指すことになった。左前脚の球節の腫れは治まったものの、その影響で状態の良化がスローなため。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆昨年７月の福島新馬戦を勝利し、その後骨折で休養していたルージュボヤージュ（牝３歳、美浦・国枝）はデイリー杯クイーンＣで復帰する。

◆京都２歳Ｓ３着のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑）は、きさらぎ賞（２月８日・京都、芝１８００メートル）に向かう。鞍上は引き続き荻野極。

◆若竹賞（２５日・中山、芝１８００メートル）を予定していたエピックフライト（牡３歳、美浦・黒岩）は、態勢が整わないため同レースを見送る。

◆淀短距離Ｓ６着のフィオライア（牝５歳、栗東・西園正）はシルクロードＳ（２月１日・京都、芝１２００メートル）へ向かう。

◆ポルックスＳ１１着のバスタードサフラン（牝５歳、栗東・渡辺）はデイリー盃クイーン賞（２月１１日・船橋、ダート１８００メートル）に登録する。ニューイヤーＳ１２着のハクサンバード（牡６歳、栗東・高橋一）は睦月Ｓ（２４日・京都、芝１６００メートル）へ。

◆レッドシーターフＨＣ・Ｇ２（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、芝３０００メートル）の招待を受諾していたエキサイトバイオ（牡４歳、栗東・今野）が辞退した。同日同所で行われるサウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）に参戦するトウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大）は鮫島駿、僚馬のワンダーディーン（牡３歳）はマーフィーとコンビを組む。

◆２３年目黒記念を制したヒートオンビート（騸９歳、美浦・青木）が１５日付で登録抹消。通算３４戦７勝（うち重賞１勝）、獲得賞金３億１７９６万６０００円。今後は北海道浦河町の軽種馬育成調教センターで乗馬となる予定。