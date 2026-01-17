初回からエンジン全開のラブサスペンス！『ぜんぶ、あなたのためだから』凸凹バディが犯人捜しを開始

本日1月17日（土）、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』第2話が放送される。

前回ついに幕を開けた同ドラマ。主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也、井桁弘恵、松下由樹をはじめとした豪華キャスト陣を迎えたラブサスペンスは、第1話からエンジン全開に。

幸せいっぱいだったはずの結婚式を奪われた林田和臣（藤井流星）が犯人捜しの協力を桜庭蒼玉（七五三掛龍也）に迫った場面では、その迫真の演技に注目が集まった。

◆凸凹バディが動き出す！

今回の第2話では、和臣と桜庭の凸凹バディが、最愛の妻・沙也香（井桁弘恵）に悲劇をもたらした犯人捜しを開始する。

結婚式の前日に沙也香宛に届いていた怪文書を手掛かりに、まず2人が疑惑の目を向けたのは沙也香の親友である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）だった。

智恵と2人きりで会うことになり、沙也香との本当の関係を問いただそうと意気込む和臣だったが、智恵の口から出てきたのは、和臣本人も知らなかった沙也香の驚きの過去。信じがたい事実に困惑する和臣を、さらに智恵は妖しく誘惑してきて…。

真実を追い求めるなかで明るみに出てくる、愛する妻の裏の顔――そして妻の親友からの誘惑に和臣の心は？

悲劇の花嫁に毒を盛った犯人はいったい誰なのか…その容疑者は“登場人物全員”。そしてなぜ沙也香が狙われたのか、登場人物たちの隠された善意と悪意とは？

◆大原優乃からコメント到着！

そんな第2話で和臣と対峙する智恵を演じる大原優乃からコメントが到着した。

和臣と対峙するカフェのシーンについて、「藤井さんが真っすぐな目で和臣を演じられていたので、智恵として仕掛け甲斐がありました」と大原。「役として持っていきやすいピュアさを藤井さんが持ってくださっているので良い意味で利用させていただきました」と、撮影時の役作りを振り返った。

大原が語ったこのカフェでのシーンは、第2話のクライマックスでもあり、物語を動かす非常に重要な場面。

そんな大事なシーンへの思いを込めつつ、大原は「智恵はいろんな振り幅を持っている役なので、表情や言い回しなど繊細なニュアンスを変えています。人間は誰しも二面性を持っていると思います。智恵を容疑者の一人として、考察しがいのある芝居をできるように心がけました」と語ってくれた。