¿¹±Ñ·Ã¤µ¤óÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°¥É¥é¥Þ¡¢ÃæÅçÍµæÆ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿É×Ìò¤Ë
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¿¹±Ñ·Ã Butterfly¡¡beyond¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¶¦±é¼Ô¾ðÊó¤ÎÂè°ìÃÆ¤¬ÅþÃå¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÉ×¡¦¿¹¸¤òÃæÅçÍµæÆ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¿¹±Ñ·Ã
À¸³¶¤«¤±¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¡£
Ä³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¡È¥Þ¥À¥à¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¸ùÀÓ¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï¸å¤Îº®Íð´ü¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¸Î¶¿¡¦Åçº¬¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÎºÛ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤¹¤¨¡¢¥â¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ç²Ö³«¤¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢·Ð±ÄÌÌ¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢¡ÈºÇ¶¯¤ÎÆ±»Ö¡É¤È¤·¤Æ¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤¿¡£
ÊÉ¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¾ì¤ò¸«¤ë¤è¤¦´«¤á¤¿¿ÍÊª¤Î1¿Í¤¬¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î·ãÆ°¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¤Î»³ËÜ¤à¤Ä¤ß»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï»Ë¼Â¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸²¤µ¤ó¤Ë¤âÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¡£
¡Ö±¢¤Ê¤¬¤éÊì¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿Éã¤Î»Ñ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸²¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»×¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿É×ºÊ¤Îå«¤â¿§Ç»¤¯ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¢¡ÃæÅçÍµæÆ¡¢Î¢Êý¤ËÅ°¤·¤¿É×¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½
¸¤ò±é¤¸¤ëÃæÅçÍµæÆ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£
¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¿TBS¡Ë¡¢¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2018¡¢2020Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ê¥¦¥¹¤ÎÈ¿¾Ú¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡Á¡¿WOWOW¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø#¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø366Æü¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÄÖ¤Ã¤¿µÓËÜ¤Ë¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¸¤µ¤ó¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤Ï¤Û¤Ü»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸¤µ¤ó¤¬±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò±ï¤Î²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾Ú¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Âºß¤·¤¿Êý¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢Êý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤µ¤ó¤Î°¦¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ò·è°Õ¡£
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Åö»þ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Ê¤É½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Âç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÈ¬ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î»ý¤ÄÑÛ¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢»þÀÞ¸«¤¨¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¡È¤³¤Î¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òËÍ¤ÎÌòÊÁ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¡ÈºÊ¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¿´¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤òÆÀ¤¿È¬ÌÚ¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÅç¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡ßÃæÅçÍµæÆ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
ÃæÅç¤Î²ò¶Ø¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØÌò¤Î2¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÈ¬ÌÚ¤¬¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤¹¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦µÜËÜ¤Þ¤µ¹¾¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¥ó¥Á¥ç¥³¡¼¥È¡£±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬À¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÁ°¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÍÎÁõÅ¹¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡Ê¾¼ÏÂ20¡Á30Ç¯Âå¡Ë¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿µ®½Å¤Ê°ìÅÀ¤À¡£
µ¤ÉÊ¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤â´¶Æ°¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀÄÇ¯¤é¤·¤¯´Ý´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃæÅç¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç±ýÇ¯¤Î¥â¡¼¥É»ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎï¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅçÍµæÆ¡Ê¿¹¸¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤¿»þÂå¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸åÉü¶½´ü¤Ï»þÂåÅª¤Ë¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Î±Ñ·Ã¤µ¤ó¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¶¯¤µ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¡¢¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´É×ÉØ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤´É×ºÊ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸¤µ¤ó¤¬É½ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò±ï¤Î²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾Ú¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬Àè¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤é½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ä¼«Î©¤ËÍý²ò¤¢¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Âºß¤·¤¿Êý¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î¢Êý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤µ¤ó¤Î°¦¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢24ºÐ¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î±Ñ·Ã¤µ¤ó¤È¸¤µ¤ó¤â10ºÐ°Ê¾åÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤´É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØÁü¤¬È¬ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ê¤éÉÁ¤½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î»ý¤ÄÑÛ¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢»þÀÞ¸«¤¨¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¡È¤³¤Î¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òËÍ¤ÎÌòÊÁ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤´É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç»þÂå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤ÎÇ®µ¤¤òÉÁ¤¤À¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¼ÏÂ¤Ï¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¾¼ÏÂ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤â¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃËÀ¤â¥¹¡¼¥Ä¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤«¤é»þÂåÇØ·Ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê¿¹±Ñ·Ã¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¡¢¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´É×ÉØ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤µ¤ó¤Ï±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬»×¤¤Çº¤ó¤À¤È¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢À¸³¶ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬É½¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¤É¤ì¤À¤±²û¤Î¿¼¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃæÅçÍµæÆ¤µ¤ó¤È¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð±éºî¤òÂ¿¡¹ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢½é¶¦±é¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤Î¹ç¿Þ¤ò½Ð¤¹¤Î¤òËº¤ì¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¥å¡¼½Ð¤·¤Æ¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£¸¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ä¥á¥¬¥Í¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤È¸¤µ¤ó¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤«¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¸¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¸¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤´É×ÉØ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£