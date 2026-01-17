「凄まじい補強」「驚きの契約だ」スペイン強豪でもプレーした日本人FWの電撃加入にファン熱狂！「とんでもない移籍」
オーストラリアの強豪ウエスタン・シドニー・ワンダラーズは１月16日、日本人FW指宿洋史と2026-27シーズン終了までの契約を結んだと発表した。
柏レイソルの下部組織で育ち、スペインのジローナでプロキャリアをスタートさせた195センチの大型FWは、同国の強豪であるセビージャやバレンシアのBチームにも在籍。セビージャではトップチームでもプレーした。
日本に帰国後はアルビレックス新潟、ジェフユナイテッド千葉、湘南ベルマーレ、清水エスパルスの４クラブに所属。その後は、再び海外へ出て、オーストラリアのアデレード・ユナイテッドとウェスタン・ユナイテッド、インドのイースト・ベンガルと渡り歩いてきた。
豪州へ帰還した34歳は、クラブを通じてこうコメントを発表した。
「ここに来ることができて本当に興奮していますし、本当に幸せです。チームメイトとみんなを助けるためにここに来ました。私たち（ワンダラーズ）にとって、今は容易な状況ではないと思いますが、全力を尽くしますので、応援をよろしくお願いします。シーズンの終わりには、素晴らしい瞬間を共有できることを願っています」
Aリーグ通算で84試合に出場し、35ゴールを挙げているストライカーの加入に、現地のファンは熱狂。クラブの公式SNSには、次のような声が上がった。
「なんてこった」
「凄まじい補強」
「驚きの契約だ」
「加入してくれて最高だ」
「明日は彼に先発してほしい」
「ついに素晴らしいサイン」
「とんでもない移籍だ」
「これはでかい」
今季は下位に低迷しているだけに、救世主として期待が高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
柏レイソルの下部組織で育ち、スペインのジローナでプロキャリアをスタートさせた195センチの大型FWは、同国の強豪であるセビージャやバレンシアのBチームにも在籍。セビージャではトップチームでもプレーした。
日本に帰国後はアルビレックス新潟、ジェフユナイテッド千葉、湘南ベルマーレ、清水エスパルスの４クラブに所属。その後は、再び海外へ出て、オーストラリアのアデレード・ユナイテッドとウェスタン・ユナイテッド、インドのイースト・ベンガルと渡り歩いてきた。
「ここに来ることができて本当に興奮していますし、本当に幸せです。チームメイトとみんなを助けるためにここに来ました。私たち（ワンダラーズ）にとって、今は容易な状況ではないと思いますが、全力を尽くしますので、応援をよろしくお願いします。シーズンの終わりには、素晴らしい瞬間を共有できることを願っています」
Aリーグ通算で84試合に出場し、35ゴールを挙げているストライカーの加入に、現地のファンは熱狂。クラブの公式SNSには、次のような声が上がった。
「なんてこった」
「凄まじい補強」
「驚きの契約だ」
「加入してくれて最高だ」
「明日は彼に先発してほしい」
「ついに素晴らしいサイン」
「とんでもない移籍だ」
「これはでかい」
今季は下位に低迷しているだけに、救世主として期待が高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」