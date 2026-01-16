¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¡âME¤È¢âJOY¤¬¡ØÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡¡2026¡Ù³«ºÅ¡ª¿¶Âµ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¡×¤ÇÊúÉé¤òÈ¯É½
¡âME¤È¢âJOY¤¬1·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¥¢¥ËLIVE¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢2¥°¥ëー¥×¹çÆ±¤Ç¤Î¡ØÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤ 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡Ê¡âME¡Ë¡¢°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¡¢¹¾³ÑÎç²»¡¢ÂçÀ¾°ª¡¢»³ÅÄ°É²Â¡Ê¢âJOY¡Ë¤Î5Ì¾¤¬¿¶Âµ»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂç¿Í¥¦ー¥Þ¥ó¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¡ª°ìÈÌ¾ï¼±¥¯¥¤¥º¡ª¡×¤Ë¤âÄ©Àï
¡ØÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤ 2026¡×¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ê¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¹Ô¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¡áLOVE¤È¡âME¤È¤Ç¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡âME¤Î¥êー¥Àー³ªÂôË¨»Ò¤¬Î©²ñ¿Í¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Î5Ì¾¤¬Æó½½ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÆ¬Ê¸»ú¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¡×¤Ë¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡Ê¡âME¡Ë
¡Ö¤Ê¡× ¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ëÀº¿À¤Ç
¡Ö¤Ä¡× ¤Ä¤Ã¤Ñ¤·¤Ã¤Æ¹Ô¤±¡ª
¡Ö¤ß¡× ¤ß¤ê¤ç¤¯Åª¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø
°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¡Ê¢âJOY¡Ë
¡Ö¤¸¤å¡×¤¸¤å¤¨¤êー¤Î¤è¤¦¤Ë
¡Ö¤ê¡× ¤ê¤ó¤È¤·¤¿
¡Ö¤¤¡× ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë
¹¾³ÑÎç²»¡Ê¢âJOY¡Ë
¡Ö¤ì¡× ¤ì¤¤·¤Ë»Ä¤ë
¡Ö¤Î¡× ¤Î¤Ü¤êÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ë
¡Ö¤ó¡× ¤ó～¡ªºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸¤ò
ÂçÀ¾°ª¡Ê¢âJOY¡Ë
¡Ö¤¢¡× ¤¢¤Ä¤¯
¡Ö¤ª¡× ¤ª¤â¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë
¡Ö¤¤¡× ¤¤¤¤ë
»³ÅÄ°É²Â¡Ê¢âJOY¡Ë
¡Ö¤â¡× ¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¡Ê¥Ïー¥È¡Ë
¡Ö¤â¡× ¤â¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ
¡Ö¤«¡× ¤«¤¬¤ä¤¯¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡ª
¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MC¤Î³ªÂô¤«¤é¤Î¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¤Ï°ì¿ÍÎ¹¡¢°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¤ÏÌÈµö¼èÆÀ¤È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¡¢¹¾³ÑÎç²»¤Ï±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¡¢ÂçÀ¾°ª¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡¢»³ÅÄ°É²Â¡×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åú¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿
¤½¤Î¸å¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ìÈÌ¾ï¼±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡ÖÂç¿Í¥¦ー¥Þ¥ó¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¡ª°ìÈÌ¾ï¼±¥¯¥¤¥º¡ª¡×¤ËÄ©Àï¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÇÏ¤ò±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¯¤È¡©¡×¡ÖÇÏ¤È¸À¤¨¤ÐÇÏ»É¤·¡ªÄã¥«¥í¥êー¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ç¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤ÊÇÏÆù¤Ï¡¢ÊÌÌ¾²¿Æù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë²óÅú¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤ÎÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡âME¤ÎÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂç¿Í¤Î¥ì¥Ç¥£ー¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¢âJOY¤Î¹¾³ÑÎç²»¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¿¶Âµ°áÁõÄó¶¡¡§¡Ö¿¶ÂµÀìÌçÅ¹ °ìÂ¢¡õ¥ª¥ó¥Ç¥£ー¥Ì¡×
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.18 ON SALE
¢âJOY
SINGLE¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
