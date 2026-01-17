佐久間大介（Snow Man）が“白い唐揚げ”に驚愕！「キスの天ぷらくらい白い」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

1月17日の放送では、人気おかずランキング1位に選ばれ、今年17年目になる『からあげグランプリ(R)』に2025年は571店舗も参加するほど、毎年おいしさのレベルがアップしている、みんなが大好きな“から揚げ”をふたりが深掘りする。

■味も食感も個性豊か！ 知られざるから揚げの進化

さっそく登場したから揚げを食べた佐久間は「んんんうま！」と舌鼓を打ち、日村も「超うまい」と絶賛する。

身近な料理ではあるが、実はいまありとあらゆるから揚げが、史上最高レベルのおいしさに進化しており、まさに“黄金期”を迎えているという。

そんなから揚げの魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、全国3,700店舗のから揚げを食べ、“カラアゲニスト”というから揚げ愛好家の称号も持つ声優の有野いく。そして日本一のから揚げを決める『からあげグランプリ(R)』の審査員を務め、幼い頃から、から揚げが大好きだというお笑い芸人の馬場園梓が務める。

馬場園は「ひと口にから揚げといっても材料や部位、調理方法はめちゃくちゃバリエーションがあるんですよ」と語り、多様な楽しみ方があると解説。

そこでおしつじさんは、サクヒムの好みのから揚げを見つけるべく“から揚げパーソナル診断”を実施。衣の色、肉の部位、揚げ具合など、あらゆる要素から佐久間と日村の好みを探っていく。

■モモ肉派の日村勇紀もうなるムネ肉から揚げが登場

さらに番組では、様々な店舗のから揚げを実食しつつ、「濃い派？ 薄い派？ 衣の色で見極める下味の濃さ」「部位、衣の揚げ具合も理想のから揚げを見つけるカギ」「おしつじさんも激推し！ から揚げマニアが絶賛する名店」という3つの推しポイントを解説していく。

東京に4店舗あり75年以上愛される名店「やきとり宮川」の“白い唐揚げ”に佐久間は「キスの天ぷらくらい白い！」と驚愕。日村も「なんてうまいんだ」と絶賛する、しょうゆをいっさい使わないから揚げの味わいとは？

から揚げはモモ肉派だという日村もうなる、元寿司職人の店主が作る東京・池袋「一番唐揚げ」のムネ肉から揚げがスタジオに登場。ムネ肉とは思えないジューシーさに日村も「これすごい！」とビックリ。

岩手県で創業50年の「すえひろ精肉店」のから揚げは、濃厚なコクが味わえるそうで、「バター入れてるのってくらいバターを感じる」とサクヒムは感動する。

はたして全国各地の名店が提供する個性豊かなから揚げの数々のなかから、サクヒムの好みに合うから揚げは見つかるのか？

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

01/17（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/