　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円安の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては216.17円安。出来高は8206枚だった。

　TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.68ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53720　　　　　-340　　　　8206
日経225mini 　　　　　　 53725　　　　　-335　　　134307
TOPIX先物 　　　　　　　　3648　　　　 -20.5　　　 10369
JPX日経400先物　　　　　 32800　　　　　-160　　　　 821
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-2　　　　 457
東証REIT指数先物　　売買不成立

