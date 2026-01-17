日経225先物：17日夜間取引終値＝340円安、5万3720円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円安の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては216.17円安。出来高は8206枚だった。
TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.68ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53720 -340 8206
日経225mini 53725 -335 134307
TOPIX先物 3648 -20.5 10369
JPX日経400先物 32800 -160 821
グロース指数先物 717 -2 457
東証REIT指数先物 売買不成立
