倒れても漏れにくい。安全性と使いやすさを備えた頼れるケトル【山善】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
温度もスピードも思いのまま。毎日の一杯を快適にする電気ケトル【山善】の電気ケトルがAmazonに登場!
山善の電気ケトルは、誤って本体を倒してしまってもお湯が漏れにくい湯こぼれ防止設計を採用し、フタの構造と給湯レバーによって火傷のリスクを抑えた電気ケトルだ。給湯レバーは押している間だけ注ぎ口が開く仕組みで、ロックの閉じ忘れを防ぎながら、注ぐ際の手間も軽減してくれる。
空焚き防止機能を搭載し、水が入っていない状態で電源を入れても自動でOFFになるため、うっかりミスにも安心して使える。1200ワットのハイパワーで、満水時でも約5分で沸騰し、コーヒーや紅茶を飲みたいと思ったときにすぐお湯を用意できるのも魅力だ。
温度設定スイッチでは50〜95度まで5度刻みで調整でき、ワンタッチの沸騰スイッチを使えば100度まで一気に加熱可能。無操作状態が続くと自動で電源が切れるオートオフ機能も備え、日常使いの安心感を高めている。
カラーは選べる2色展開で、外側のパッキンは取り外して丸洗いできるため、清潔に保ちやすい。幅23×奥行20×高さ19.5センチメートル、重量1.1キログラムの扱いやすいサイズで、定格容量は1.0リットル。1200ワットの高出力と使いやすい設計を兼ね備え、毎日の湯沸かしを快適にしてくれる一台だ。
