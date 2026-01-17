中国とカナダ、共同声明を発表

カナダのカーニー首相が、中国国務院の李強総理の招きに応じ、1月14日から17日まで中国を公式訪問しました。訪問期間中、習近平国家主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長はそれぞれカーニー首相と会談しました。両国の首脳は中国・カナダ関係および共に関心を持つ国際問題と地域問題について深く、実務的で建設的な意見交換を行いました。

カーニー首相の訪中期間中、両国は共同声明を発表しました。

声明では、両国の首脳が中国・カナダ関係の指導原則と政策を再確認し、カナダは長期的に一つの中国の政策を堅持するという立場を重ねて表明し、双方が相互尊重、平等互恵の精神に基づいて中国とカナダの新型戦略パートナーシップの推進に力を入れていく意向が表明されています。

声明では、両国首脳が最近の両国対話の進展を歓迎し、さまざまなレベルにおける交流を強化し、マクロ経済、経済・貿易、エネルギー、金融、公共安全、人文交流、多国間協力などの分野で成果を上げるよう推進していくことで合意したことが明らかになりました。

カーニー首相の訪中期間中、双方は犯罪取り締まり、経済・貿易協力、文化観光、食品安全と動植物衛生、エネルギーなどの分野に関する協力文書に調印しました。（提供/CRI）