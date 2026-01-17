3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）は16日、出場メンバーの一部を追加発表し、ソフトバンクの周東佑京内野手（29）ら11人が選ばれた。23年の前回大会は足のスペシャリストとして世界一に貢献。井端監督は中堅でスタメン起用する可能性を示し、今回はレギュラーとしての活躍が期待される。

球界屈指のスピードスターが2大会連続で日の丸を背負う。周東は球団を通じて「まず日本代表に選出していただいたことに感謝したいです。しっかり自分の持っているパフォーマンスを発揮し、連覇できるように自分の役割を果たしていければと思います」とコメントを発表した。

再び世界を驚愕（きょうがく）させる。前回23年の第5回WBCには足のスペシャリストとして5試合に出場した。脚光を浴びたのはメキシコとの準決勝での“神走塁”。4―5の9回無死一、二塁で一塁代走として起用された。村上（当時ヤクルト）が放った中堅の頭上を越えた打球で爆走。二塁走者だった大谷（ドジャース）を追い抜かんばかりの驚異的なスピードで逆転サヨナラのホームを踏んだ。大会を通じてスタメン出場はなく、打席に立ったのはわずか1度だったが、強烈な印象を残した。

あの激走から3年――。球界を代表するリードオフマンへと成長した。前回の正中堅手だったヌートバー（カージナルス）は手術明けで出場するのは厳しい見通しで、今回は重要性が増す。井端監督は「センターの本職的なところは彼しかいない。スタメンというところは十分ありえると思っている」と期待を寄せた。

昨季まで3年連続の盗塁王に輝いた俊足に加え2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した抜群の守備力、昨シーズン規定打席未達ながら打率・286をマークした確実性が増した打撃力。走攻守で日本代表の勝利に貢献していく。送り出す小久保監督も「（前回はメキシコ戦での）村上が打って還ってきたシーンしか見てないのでね。そこからスタメンで出られる選手として呼ばれるなら、彼が3年間で成長したということでしょう」と語った。

周東は以前に「自分が成長できる場。自分を高める意味でも出たい大会」とWBCについて口にしたことがある。大谷ら世界トップクラスの選手とともに侍ジャパンを連覇に導き、さらなる進化を遂げるつもりだ。 （木下 大一）