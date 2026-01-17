メジャーリーガーのカイル・タッカー選手が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースのロゴと「THE NEXT CHAPTER」とのタイトルから始まる動画を公開しました。

タッカー選手は2018年にアストロズでメジャーデビューを飾ると、2021年には打率.294、30本塁打、二塁打は37本、92打点と長距離打者としての才能を開花。

2023年にはさらに輝きを増し、シーズン安打数163本を放ち、112打点で打点王を獲得。本塁打も29本マークするなど、常勝軍団のアストロズ打線を牽引しました。

昨季はカブスに加入し136試合に出場。打率.266、133安打、22本塁打、73打点、91得点の成績を残しましたがオフシーズンにFAとなりました。その後、ドジャースと獲得交渉を行い、MLB公式サイトなど複数の米メディアによれば4年2億4000万ドル（約380億円）の大型契約に合意したと報じられています。

タッカー選手は今回、ドジャース加入を示唆する動画を投稿するとともに、「ドジャー野球の時間だ」とメッセージも添えています。その投稿にはドジャースの選手である大谷翔平選手やキケ・ヘルナンデス選手らが「いいね」のリアクションを起こしています。