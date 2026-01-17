店を運営するナエドコの湯川社長（右）、不動産オーナーとなる乾の奥社長（中央）、久保田酒店の窪田社長＝６日、川崎市川崎区の「醸し座」

老舗酒販店のビルを活用し、新しい食文化を体験できる新業態の店が、川崎市川崎区に誕生した。酒販店は顧客に多くの飲食店を持ちながらも、後継者不在で事業承継が課題だった。市が伴走支援する中で、酒販事業の譲受企業と店舗を運営するベンチャーが連携して、「食」の発信拠点として再生した。

この店舗は、中小企業支援ベンチャー「ナエドコ」（東京都中央区）が運営する飲食店「醸（かも）し座（ざ）」。業歴７０年の酒販店「乾（いぬい）」の本社兼店舗だったＪＲ川崎駅近くの鉄骨３階建てビル（延べ床面積約２４０平方メートル）を乾から賃借し、１階を飲食店（２０席）、２階を事務所、３階を会議スペースに改装した。

店には香川県の会社が開発した鮮度保存装置を置き、こうじなど発酵飼料で育てた牛肉や銘酒の酒かすで育てたブリ、野菜などのメニューを提供する。食材の外面と内部を均一に冷やし、鮮度を長く保てるため、季節に関係なくメニューを提供できるという。

これにより、週１回程度の仕込み以外にシェフを置かず、食材の仕入れ回数も減らすことで、店の運営費の抑制を図る。将来的には「シェフレス」店のフランチャイズ化も目指す。

予約制で平日週５日、午後５時から午後１１時まで営業する。ナエドコの湯川恭光社長（４２）は「こだわりの食材の旬と鮮度を保ち、店では生産者の思い、食材の良さを伝えていく。生産者と技術者、消費者の関係を再び編み直す体験を提供したい」と意気込む。