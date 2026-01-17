1月16日までに、タレントの鈴木砂羽が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し近影を披露したが、その姿に驚きが広がっている。

鈴木は、《シンガポールって初めて行きました。しかも日本のお正月時期に海外出るのなんて何年ぶりでしょうか》と、久しぶりにお正月に海外旅行に行ったことを報告。複数枚の旅の写真とともに、思い出を振り返った。

「鈴木さんは、アフタヌーンティーを堪能する姿や、マーライオンの水がかかるようにポーズしたコミカルなショットなど、シンガポールらしい旅行を楽しむ様子をたくさんの写真とともに報告。そこには、髪をバッサリと切りベリーショートヘアにした鈴木さんが写っています。さらに、デニム生地で肩にフリルがついたノンスリーブのセットアップを着用するなど、涼しげな装いを披露しました」（芸能プロ関係者）

そんな優雅な海外旅行で見せた鈴木の笑顔。Instagramのコメント欄には、ファンからのコメントが並んだが、その中でも彼女のスッキリした姿に仰天する声が並んだ。

《え？誰？別人級です》

《あごが尖って全体的に顔が小さくなってる》

《えっ！？めちゃくちゃ痩せました？体大丈夫ですか？》

一瞬、別人かと思うほどの姿にファンも動揺したようだ。

「写真に写る鈴木さんは、ノンスリーブのトップスから見えるデコルテや腕周りがスッキリした印象です。さらに印象的なのは、フェイスライン。これまで以上にシャープな面持ちのため、かなり痩せたように見えます」（前出・芸能プロ関係者）

鈴木はこれまでも、頻繁にInstagramを更新している。しかし、ここまで痩せた姿を見せるのは初めてだ。前出の芸能プロ関係者によると、鈴木は過去にダイエットに成功し、そこからスタイルをキープしているのではないかと指摘した。

「鈴木さんは、女性専用フィットネスクラブ『カーブス』のアンバサダーを務めており、2024年秋頃から通っていることを明かしていました。トレーニングには現在も通っており、体型の変化もあったといいます。同日にアップされたストーリーズでは、痩せてシワが目立つようになったことも吐露。美容ケアにも余念がないようです」

美への追及は止まらないようだ。