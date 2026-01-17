8000円の会計で「お金を出さず黙りこくってしまった」年上男性　全額支払った女性、2軒目で精算しようと思ったが……

デートでの支払いはお互いスマートに済ませたいものだが、そうも行かないこともあるようで――。東京都の30代女性（事務・管理）は、マッチングアプリで出会った年上男性との食事で経験した、あまりに器の小さい振る舞いに憤っている。（文：長田コウ）

「相手の男性がお金を出さず黙りこくってしまったので……」

その男性とは何度か飲みに行っており、毎回「完全に割り勘」だったという。ところが、ある日の会計で事件は起きた。会計金額が8000円だったが、お互い千円札をほとんど持っていなかったため、どちらかがまとめて支払わなければならない状況だった。

「相手の男性がお金を出さず黙りこくってしまったので私が払ったのですが、払った瞬間元のテンションに戻って『後で払います』などもなく私が奢ったような空気に」

それまでもモヤっとすることが多かったという女性。そこで女性は、せめて4000円を回収しようと、あえて2軒目に行くという賭けに出た。

「すごくもやもやしたのでその人とはそれっきりでした」

2軒目の会計は4000円弱。主な飲食は相手の男性によるもので、女性が口にしたのは1000円程度だった。女性は「じゃあここはお願いしますね」と、1軒目の未精算分を埋めるつもりで伝えた。しかし、男性からは思いもよらない一言が返ってきた。

「『えー？仕方ないなあ』と言われ、お金を返す素振りもありませんでした」

1軒目で女性に4000円分を負担させている自覚が全くないのか。相手の態度はあまりに不誠実だ。

「時間とお金を無駄にしすぎて一刻も早く帰りたかったため諦めましたが、すごくもやもやしたのでその人とはそれっきりでした」

損を取り返そうとした2軒目でも、不快な思いを上塗りする結果となってしまった。割り勘そのものが悪いわけではないが、自分に不都合な局面だけ沈黙して逃げ切ろうとする姿勢は残念だ。

