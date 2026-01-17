どう思う？「ファストトラベルがゲームの体験を台無しにしている」という主張　そもそも、嫌なら使わなきゃいいのに…

ゲームでは失敗も成功も体験することができる。本編のストーリーに関係のない寄り道だって立派な体験の一つだ。移動中にゲーム内の景色を見るのも楽しかったりする。

ただ、ゲーマーの中には、そういったゲーム内での体験を蔑ろにする要素としてファストトラベルを挙げる人もいる。

ファストトラベルとは、昨今フィールドがあまりに広大になり過ぎたゲームにおいて、マップ上から目的地を選択すれば数秒でその土地に移動できるという仕組み。ロードを挟むことも多いが、近年はハードも進化しているので、あんまり時間はかからない。

そんなファストトラベル。なぜ一部のプレイヤーからは不評なのだろうか……。（文：松本ミゾレ）

「ファミコンのドラクエ2ぐらいはちょうど良かったな」

先日、2ちゃんねるに「ファストトラベルがRPGの体験を台無しにしている」というスレッドが立っていた。スレ主の主張はこうだ。

「『思えば遠くまできたもんだ』みたいな台詞もいやしょっちゅう帰ってるしってなるし、久々に初期の街に帰った時の懐かしい感じは最近のRPGじゃ味わえないし、ノーリスクでファストトラベルできる作品に関してはリソース管理すら適当で良くなるし」

と、このようにファストトラベルのせいで楽にあちこちを移動できるようになったことで、長旅感と言おうか、苦節の連続だった足跡を味わいにくくなったと考えているようだ。

まあ言いたいことは分かるけど、今になってそれ言っちゃう？ という気持ちもある。僕も散々ファストトラベルを利用してきた。ちなみに、メリットデメリットで言うと完全にメリットの方が大きいと感じている。

というか、ファストトラベルが体験を阻害すると感じているなら、使わなきゃいいのに。かなり変な主張だと思うが、ただ、これに賛同する意見も結構あったんで、ちょろっと引用させて記事全体のバランスを取っておきたい。

「ファミコンのドラクエ2ぐらいはちょうど良かったな」「ポンポン進むと地形も町名も人名も覚えないんだよな」「ダクソ1の縦に広がっていくマップの地下を進んでいく時の『どえらい所まで来てしまった…これ以上進んで大丈夫だろうか…』感は凄かったな。篝火間のワープで簡単に拠点に戻れるようになって特別な体験は無くなった」

しかしドラクエって初期からルーラがあるので、あれも拠点に戻るためのファストトラベルだよね。まあワールドマップ自体が狭いから、反ファストトラベル派も「体験を阻害してない」って感じてるのかもしれないね。

僕は『ウィザードリィ』が好きだけど、あのゲームでも指定の座標にワープできるMALORって呪文がある。アレだって言ってみればファストトラベルで、主に脱出用に大活躍するが、この存在に文句を言うプレイヤーってのは見たことがない。失敗したら全滅するようなリスキーな呪文であるにも関わらず。

フィールド移動から得られる体験にも限度がある。現実と一緒！

ファストトラベル自体は昔からあるのに、それじゃあ何故これを体験の阻害と感じる人はいるのだろうか。

僕が初めて、ファストトラベル的なものに出会ったのは、多分スーファミでリメイクされたドラクエの1と2がセットになった奴のルーラである。その次に出会ったのが1995年発売の『リンダキューブ』というゲームだった気がする。

この中で有料の移動サービスが用意され、ゲーム開始時点から早速利用することができた。最初は色んな土地を実際にキャラを操作して移動しないと土地勘が培われないのと、そもそも所持金が乏しいから利用する機会がない。だけど終盤になって取り逃した要素を回収したいと思った時には、この移動サービスはかなり役立った。

そこから数えきれないほどファストトラベルを実装するゲームで遊び、活用してきた。しかし、描き込みが凄く、広大なフィールドを自力で踏破するのも好きなので、特に洋ゲーはなるべく土地勘を鍛えるためにも徒歩移動しがち。

でも発売からもう何年も経過するようなゲームをだらだらやっていると、流石に長距離の移動はファストトラベルを使うようになる。『Fallout76』とかね。だってもう何度も徒歩で移動したし、道にもかなり詳しくなってるので。

これってリアルとも似てるんだよね。ゲームは現実に寄せて映像描写が精密になっていくにつれて、移動のだるさもトレースするようになっちゃった。特に『Fallout76』は徒歩以外の移動手段はない。

初めて行く場所はなるべく徒歩で……と思って実際やってみるが、今後もずっとそれやるか？ と言われるとちょっともうしんどい。現実と一緒なのだ。

たとえば新幹線とか飛行機で観光地に行こうとすると、最初は窓から見える景色をわくわくしながら眺めるでしょ？でもこれを5回も6回も繰り返してごらんなさいよ、もう移動中に外の景色とか全然興味なくなるわけだから。

ファストトラベルって、これなんだよ。もう何度も体験したことを、ある程度省略するための要素。これは大事なものだと僕は思う。ファストトラベルがあるから投げ出さずにプレイしているって人も実際いるだろうし。何ならファストトラベルが嫌ならずぅっと徒歩移動してりゃいいのよね。

便利なファストトラベルは絶対に使わなければダメ、なんてルールがそもそもないんだし。