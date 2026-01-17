侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が都内でＷＢＣに出場する日本代表メンバー１１人を追加発表した。新たに先発の軸としてオリオールズＦＡの菅野智之投手（３６）を招集。所属先が決まっていない選手としては超異例の選出となった。

待ち望んでいた菅野の加入が決まり、井端監督の表情も和らいだ。オ軍からＦＡとなり所属先が決まっていなかった状況での招集について「こちらとしても何としても来てほしいと（伝えた）。本人としても『行きたい』と。（意見が）一致して、所属先が決まっていなくても発表しようという形になった」と正式発表までの背景を説明した。

指揮官はメジャー組の選手たちとコミュニケーションを取るために昨年９月に極秘渡米した。菅野とは球場では会わずに食事をともにし、ＷＢＣ参戦を打診。巨人でともにプレーし、互いに人間性を熟知している間柄ではあったが、改めて熱い思いを伝えた。菅野も「何か自分にできることがあれば力になりたい」と胸を突き動かされた。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４をマークした。４〜７月にかけて８勝するなどオ軍で唯一１年間ローテを守った実績も十分。井端監督も「夏くらいまでかなり好成績で、終盤はちょっと勝ちは伸びなかったですけど、また体をリフレッシュして、去年のいいときの状態に戻してくれているのかな」と不安はない。ピッチコム、ピッチクロックなどメジャーのルールにも対応した経験は国内組の投手陣を引っ張る意味合いでも大きな存在となる。

巨人のエースとしてＮＰＢ通算１３６勝を挙げ、１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。２１年東京五輪ではコンディション不良による辞退もあり、１７年以来自身９年ぶりの侍選出となった右腕は「再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まる想（おも）いです。他国も含めて凄（すご）いメンバーが出場すると思うので、チームのために自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたい」と強い覚悟をにじませた。

指揮官は内定しているドジャース・山本とエンゼルス・菊池との先発３本柱の一角として菅野のフル回転を構想に描く。世界一連覇に向けて頼もしいピースが加わった。（長井 毅）

◆前回大会メンバー９人 １６日の追加メンバーで前回大会優勝メンバーは牧、牧原大、源田、近藤、周東の５人。昨年１２月２６日に発表されたメンバーの松井、伊藤、大勢、大谷を含めて前回（２３年）Ｖメンバーが９人となった。ＷＢＣ日本代表で２大会連続出場のメンバーが最も多かったのは０９年大会で１１人。今後は岡本（ブルージェイズ）、村上（Ｗソックス）、山本（ドジャース）らの選出も予想されるため、前回大会からの２大会連続メンバーは日本代表史上最多となりそうだ。