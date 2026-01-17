元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が16日に放送されたフジテレビ「ザ・共通テン!SP」（金曜後9・00）に出演。自身の入眠法を明かした。

今回は「みんなが見たい有名人の洗面所9連発SP」と題して放送され、後藤家の洗面所が紹介された。

ゲーム好きで知られる後藤に進行役を務めた「チョコレートプラネット」松尾駿が「睡眠時間削ってゲームしたりとかは?」と聞いた。これに後藤は「ないですね」と、睡眠を優先するとした。

睡眠時間については「最低7時間は確保したい」とし「次の日の仕事のために朝起きる時間を逆算して。例えば昨日だったら夜8時から9時ぐらいの間にベッドに入ってました」と伝えた。

ベッドに入った時間に共演者たちは「早い!」とびっくり。その時間に長田庄平が「寝れるんですか?」と疑問をぶつけると、後藤は「最近やってる入眠法とアロマが凄く良くて」と明かした。

すると、後藤が愛用しているシトラス調のさわやかさをフローラルの甘さが包み込み穏やかな香りが楽しめる「ヴィヴィッドナイト＆アロマストーン」が紹介された。共演者たちは「凄い良い香り」「眠くなっちゃう」と好評。

また入眠法については「目をつぶって、目の中で右、左、右、左って眼球を動かす」と明かし「これを私は大体3、40回（動かす）。これで寝れるんです」と伝えた。「脳に信号がいくっぽいって聞いた」と入眠法を取り入れた理由を語った