メッツは「4年2億2000万ドルが最終的な提示額」地元紙がタッカー争奪戦の敗北に嘆き「わずかに届かなかった」
主力流出が続いたメッツは、狙っていたタッカーも取り逃した(C)Getty Images
わずかな差が明暗を分けたかもしれない。
現地時間1月15日、米スポーツ専門局『ESPN』など複数メディアによると、ドジャースは、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーを4年2億4000万ドル（約379億円）で獲得。そのうち3000万ドル（約47億円）が後払いで、2027年と28年オフにオプトアウト（契約破棄）の条項が付帯するという。
落胆が大きいのは、有力な移籍先の一つに挙げられていたメッツだ。地元紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は、「4年2億2000万ドル（約348億円）が最終的な提示額だ」「年俸6000万ドル（約95億円）、6000万ドル、5000万ドル（約79億円）、5000万ドルで後払いなし」「7500万ドル（約119億円）の契約ボーナスも提示していた」とX上で伝えている。
さらに、『New York Post』のアンドリュー・バティファラーノ記者は、記事内でタッカーのドジャース移籍報道、ヘイマン記者のX投稿を取り上げ、「いわばウォーニングトラックパワー（フェンスを越えるパワーが打者にない状態）だ。わずかに届かなかった」と反応しており、ショックを隠せない様子だ。
さらに、「ドジャースがタッカー獲得に成功し、外野陣という彼らの弱点が補強される一方、メッツにとっては、同じ守備位置で課題を突きつけられた形だ」とも分析している同紙。トレードで外野手ブランドン・ニモをレンジャーズへ放出し、内野手マーカス・セミエンを獲得したため、「まだ左翼手の枠が空いている」と危機感を示していた。
ニモ以外にも守護神エドウィン・ディアスがドジャースへ、主砲ピート・アロンソがオリオールズへ移籍するなど、今オフに入ってから主力流出が続いたメッツだが、果たしてここから動きを見せるだろうか。今後も目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]