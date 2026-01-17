大谷翔平ら「メジャー組」2.27名古屋で合流か 侍Jのメンバー「残り11枠」は誰に？ 山本由伸、村上宗隆、岡本和真の選出は
侍ジャパンに選出の大谷らメジャー組は2月の名古屋からの合流になりそうだ(C)Getty Images
野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は1月16日、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するメンバーを追加発表した。
【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック
今回発表されたのは11人で、オリオールズからFAとなり、今季の所属先がまだ決まっていない菅野智之、阪神の佐藤輝明や森下翔太らが選ばれている。
▼先行発表の8人
松井裕樹（パドレス）
伊藤大海（日本ハム）
大勢（巨人）
大谷翔平（ドジャース）
菊池雄星（エンゼルス）
種市篤暉（ロッテ）
平良海馬（西武）
石井大智（阪神）
▼今回の追加メンバー11人
牧秀悟（DeNA）
若月健矢（オリックス）
牧原大成（ソフトバンク）
源田壮亮（西武）
佐藤輝明（阪神）
近藤健介（ソフトバンク）
坂本誠志郎（阪神）
菅野智之（FA）
周東佑京（ソフトバンク）
森下翔太（阪神）
松本裕樹（ソフトバンク）
残り11人は後日発表される予定で、ドジャースの山本由伸の他、メジャー移籍が決まったばかりの村上宗隆と岡本和真の発表も先送りとなっている。
この件について井端弘和監督は「こちらとしても出る意思は本人らからは伝えられている。正式にMLBからきていませんので。なかなか発表できない。（返事が）くるのを待っているような状況です」と答えた。
残りの選考について「今、ずっとスタッフと議論していますし。あとはキャッチャー1枠。内野、外野ともう少しのところ。その辺はきっちり議論して。納得して決めたい」と述べた。
また、メジャー組の合流時期については「名古屋から合流というのはメジャーの選手全員には伝えています。そこには来て欲しい。3月の京セラの強化試合から出られるというところ。時差含めて名古屋では合流して欲しいと伝えています」と明かし、2月27日に名古屋でチームと合流し、ともに京セラドームで行われる3月2日のオリックス戦、3日の阪神戦に出場する流れになりそうだ。
メジャー、国内と合わせて残り11人の枠に選ばれるのは誰か、注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]