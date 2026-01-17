衝撃の年俸額も発覚　“穴”がなくなったド軍のタッカー強奪に米重鎮記者が漏らした本音「このチームに弱点は全く見当たらない」

ドジャースとの電撃契約が決まったタッカー(C)Getty Images

衝撃の契約が締結され、米球界が騒然となっている。

現地時間1月15日、米スポーツ専門局『ESPN』をはじめとする複数の米メディアは、ドジャースはカイル・タッカーと4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）で電撃合意。単純計算ながら年俸6000万ドル（約94億8000万円）という規格外のオファーで、今オフのFA市場で人気銘柄となっていたスラッガーを口説き落とした。

米球界が誇るスター軍団は、自慢の札束攻勢を仕掛けた。タッカーを巡っては、早い段階からメッツとブルージェイズが接触。とりわけ前者は本人との面談の事実も報道され、「年平均5000万ドル（約79億2900万円）を提示した」（『ESPN』より）と伝えられていた。

しかし、水面下でドジャースは交渉を進行させた。「ニューヨークでのプレーを希望しているかどうかについては懐疑的な見方があった」という選手側の意向を知っていた球団は、2年目と3年目の契約終了後にオプトアウト権が付帯したオファーを提示。年俸6000万ドルは決して小さくない額だが、「投資額は問題ではなかった」という。

「関係者によれば、金額規模はドジャースにとって問題ではなかった。ドジャースのマーク・ウォルター（オーナー）は、過去2シーズンで、ショウヘイ・オオタニの存在によって莫大な収益を生み出し、多くの球団が放映権収入の枯渇問題に直面する中、地元メディアとの手堅い契約からも恩恵を受けている。ウォルターは、ワールドシリーズ3連覇の可能性と、その後にやってくる球界のロックアウト危機を前に、資金を積極的に選手層に還元する姿勢を貫いた」

積極果敢な投資で人気銘柄を手中に収めたドジャース。今オフは通年の課題だった中継ぎ陣にも、エリートクローザーと称されるエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）でテコ入れ。打線の底上げにもつながるタッカー獲得を含め、もはや「穴」は見られない。