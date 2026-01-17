¡Úºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ºê¾¡¸Ê¥³¡¼¥Á¡¡µ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â»ÈÌ¿
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤ËÈ¯À¸¤«¤é31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ºê¾¡¸Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á·ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Ã´Åö¡Ê43¡Ë¤Ï¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ºê¥³¡¼¥Á¤Ï°ËÃ°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¾®³Ø6Ç¯»þ¤ËÃÏ¸µ¤ÇÈïºÒ¡£¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Ï¡ËÉã¿Æ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢²È¤ÎÃæ¤ÎÊÉ¤¬¥Ð¡¼¥ó¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£»à¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼«Âð¤Î¡Ë¥É¥¢¤â³«¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢²È¤â·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¤âÅÝ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·ä´Ö¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¼þ¤ê¤âÅÅ¿®Ãì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²¿¿Í¤«Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¡Ê»ä¤Ï¡Ë±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°Ç¯¤Î94Ç¯11·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ì¸®²È¤Ï°ì½Ö¤ÇÁ´²õ¤·¤¿¡£8·î¤Þ¤Ç¤ÏÉã¤Î¼Â²È¤ÇÉã¤ÈÀ¸³è¡£°ìÊý¤ÇÊì¤È»Ð¡¢Ëå¤ÏÊì¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²Î¥¤ìÎ¥¤ì¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î½àÈ÷¤¬Âç»ö¡×
¡¡95Ç¯¤ÎÂè67²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç¤ÏÈïºÒÃÏ¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤«¤é°ÛÎã¤Î3¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢»³ºê¤ÏÅö»þ¹Ã»Ò±à¤ÇÈïºÒ¼Ô¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿ÊóÆÁ³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¡£¸½ºß¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤âÀÜ¤¹¤ë¡£¡ÖÈïºÒ¤·¤¿µåÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦KOBE¡×¤òËº¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â»ÈÌ¿´¶¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¡þ»³ºê¡¡¾¡¸Ê¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤«¤Ä¤¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤«¤é00Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþ¤ê¡£13Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢20Ç¯°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï943»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦196¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢112ÂÇÅÀ¡£21Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£