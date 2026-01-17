1995年1月17日に発生した阪神大震災は、きょう17日に発生から31年を迎えた。当時、高卒3年目だった阪神・片山大樹ブルペンコーチ（50）は兵庫県西宮市鳴尾浜の選手寮「虎風荘」で被災した。その経験から感謝の気持ちを忘れない。

阪神の片山コーチは、31年前のあの日の「音」が今でも耳に残る。当時、選手寮「虎風荘」で被災した。「ゴーという大きな音で目が覚めた。戦争が起きたのかと思った」。爆弾が落ちたと勘違いしたほど、大きな地鳴りだった。

「その後にドーンと揺れた。自分の体が宙に浮いたと感じた」

その前年の94年秋に同寮が完成し、1月に引っ越したばかりだった。「以前の古い寮ならどうなっていたか」。寮の窓から見える神戸方面の景色が煙で黒くなった。とんでもないことが起きていると悟った。

電気も水道も通っていない寮で2日間高熱にうなされた。地震から3日後、自転車で病院へ向かった。平らなはずのアスファルトの道がでこぼこになっていた。グラウンドは液状化現象で使えず、帰郷を勧められた。新幹線は動いていない。空路で松山へ行き、愛媛県からフェリーで山口県へ戻った。

今でも不思議に思うことがある。インフラがマヒしていた地震の夜に、おにぎりとカップ麺が寮に届いたことだ。「球団の対応は迅速だった。いろんな人に支えられていると思った」。引退後にブルペン捕手になり、震災で学んだ心をモットーにしてきた。「人の成功が自分の喜び。（ボールを）受けた投手はみんな活躍してほしい。その気持ちを大事にしている」。支えることが人生の指針になった。 （倉世古 洋平）

◇片山 大樹（かたやま・だいき）1975年（昭50）2月24日生まれ、山口県出身の50歳。徳山商から92年ドラフト4位で阪神入り。1軍経験がないまま2000年に引退後は阪神でブルペン捕手を務める。25年からはブルペンコーチ兼任。1メートル77、81キロ。右投げ右打ち。