WBC初出場が決まった若月は、メジャー組との積極的な交流を掲げた。ドジャース・大谷らメジャーリーガーの試合出場は3月2日の強化試合・オリックス戦からになる見込み。短期間でコンビネーションを高めるため、既にエンゼルス・菊池やパドレス・松井らの投球を映像でチェックしていた。

「（3月に入らないとメジャー組とはバッテリーを組めない）難しさの中でも、コミュニケーションを取らないといけないし、準備をしていかないと」

ドジャース・山本とは21年から3年連続で最優秀バッテリー賞を受賞した。戦友の選出に注目が集まるが、ドジャースは出場を容認する見通しだ。最強バッテリー再結成へ向けた準備も進めている。昨年11月の侍ジャパン強化合宿期間中には山本と連絡を取り合い、サイン伝達機器「ピッチコム」の使用法などのアドバイスも受けていた。

背番号は17年の「第1回アジアプロ野球チャンピオンシップ」でもつけ、憧れの名捕手・モリーナ（元カージナルス）の代名詞でもある「4」。「試合に出ていない時も含め、勝つために動いていきたい」。扇の要として自覚をにじませた。 （阪井 日向）