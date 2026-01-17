026年1月14日、長澤まさみが結婚発表後初めてインスタグラムを更新し、感謝のメッセージと近影を公開した。元日に映画監督・福永壮志との入籍を報告して以降、初の発信とあって、投稿は瞬く間に注目を集めた。

添えられた言葉は「ありがとう 謝謝大家 Thanks a lot♡」。日本語、中国語、英語を織り交ぜたシンプルな一文からは、飾らない気持ちが伝わってくる。写真では、リラックスした姿勢で穏やかな表情を浮かべ、自然体の魅力が際立っていた。華美な演出に頼らず、今の空気感をそのまま切り取ったような一枚が印象的だ。

コメント欄には祝福と応援の声があふれ、「幸せそうでうれしい」「これからも応援したい」といった言葉が次々と寄せられた。長く第一線で活躍してきた存在だからこそ、私生活の節目を素直に喜ぶ空気が広がっている。

結婚発表時には、互いを支え合いながら日々を大切に歩んでいきたいとコメントしていた長澤。その姿勢は今回の投稿にもにじみ出ており、静かな強さと温かさを感じさせる。感謝の一言とともに届けられた近影は、多くの人の心を和ませ、新たなスタートを祝う象徴となった。これからの活躍と日常、その両方に自然と期待が集まりそうだ。

参考：https://www.instagram.com/p/DTe0xsVkUk8/