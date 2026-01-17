NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　49409.10（-33.34　-0.07%）
ナスダック　　　23549.38（+19.36　+0.08%）
CME日経平均先物　53825（大証終比：-235　-0.44%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10235.29（-3.65　-0.04%）
独DAX　 25297.13（-55.26　-0.22%）
仏CAC40　 8258.94（-54.18　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.030）
10年債　 　4.225（+0.056）
30年債　 　4.835（+0.039）
期待インフレ率　 　2.324（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.835（+0.016）
英　国　　4.400（+0.012）
カナダ　　3.376（+0.023）
豪　州　　4.708（+0.026）
日　本　　2.182（+0.026）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.48（+0.29　+0.49%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4593.70（-30.00　-0.65%）

ビットコイン（ドル）
94643.81（-906.39　-0.95%）
（円建・参考値）
1496万2240円（-143291　-0.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ