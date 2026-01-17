ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は５万３８２５円
NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 49409.10（-33.34 -0.07%）
ナスダック 23549.38（+19.36 +0.08%）
CME日経平均先物 53825（大証終比：-235 -0.44%）
欧州株式16日終値
英FT100 10235.29（-3.65 -0.04%）
独DAX 25297.13（-55.26 -0.22%）
仏CAC40 8258.94（-54.18 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.030）
10年債 4.225（+0.056）
30年債 4.835（+0.039）
期待インフレ率 2.324（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.835（+0.016）
英 国 4.400（+0.012）
カナダ 3.376（+0.023）
豪 州 4.708（+0.026）
日 本 2.182（+0.026）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.48（+0.29 +0.49%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4593.70（-30.00 -0.65%）
ビットコイン（ドル）
94643.81（-906.39 -0.95%）
（円建・参考値）
1496万2240円（-143291 -0.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
