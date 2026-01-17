人気グループ「Hey！ Say！ JUMP」の伊野尾慧と俳優の松本穂香がダブル主演する1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系、日曜午後10時15分）の会見が先日東京都内で開かれ、壇上には他にも、味方良介、黒田光輝、おいでやす小田、高橋光臣、木村多江が登場。ラブコメだけに、出演者同士のトークも終始和やかに行われた。

©️ABCテレビ

そんな中、今回挿入歌「Swing Swing Heart」を書き下ろしたHYからメッセージが流れると、出演者のおいでやす小田は「聴かせてもらいましたが、単体でもものすごくいい曲ですし、ドラマで流れると映像がより透明感を増して、めちゃくちゃ合っているなと思います」とコメント。

©️ABCテレビ

これに対しMCの大仁田美咲アナが「小田さんの演技にも合っている感じですかね？」と返すと、おいでやす小田の表情が一変。「なんやお前コラ！ニヤニヤしながら！」といつもの激しいツッコミで応酬し、愛のあるやりとりに主演の伊野尾、松本も大爆笑だった。

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

そんな中、なんと会場の最後列を見てみるとHYご本人の姿が！ VTRメッセージで登場したHYがなぜここに… 早速、挿入歌「Swing Swing Heart」を書き下ろした新里英之さんに突撃取材を敢行した。

©️ABCテレビ

――会場にまさかHYの皆さんがいらっしゃるなんて、びっくりしました！

はい、きちゃいました（笑）。お弁当食べにきました（笑）。いや、実際ここに来ることができて本当に嬉しいです。また、出演者の皆さんの言葉を生で聞けて、より嬉しさが増しました。

――でも、なぜここに…？

やはり自分たちもこのドラマに参加させてもらっていますので、なにかしら音楽の力で応援したいっていう気持ちです。先ほどキャストの皆さんともお会いすることができて、自分たちがどういう思いでこの曲を作ったのかというのも伝えることができたので、すごく嬉しかったです。

――『50分間の恋人』の会見を見て、印象的なシーンはありましたか？

おいでやす小田さんの演技のシーンにも「Swing Swing Heart」が…みたいなのを大仁田アナが言ってたじゃないですか。そのイメージは、全くなかったですね（笑）。

でも、木村多江さんのあのおっとりとした空気感が、ドラマになると、きりっとした全然違う表情になっていて、今日のみなさんの和気あいあいとした雰囲気を見て、ドラマを拝見するのがより楽しみだなって思いました。

©️ABCテレビ

HYの新曲「Swing Swing Heart」は、新里英之（Vo&Gt）がドラマ『50分間の恋人』のために書き下ろした楽曲で、優しく包み込むようなメロディーや歌声が心地よいラブバラードに仕上がっているという。

新ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。