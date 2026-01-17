阪神・淡路大震災は、発生からきょうで31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。

神戸市の東遊園地に設けられた「1・17のつどい」の会場です。土曜日ということもあり、夜明け前から大勢の人が訪れています。

31年前に発生した阪神・淡路大震災では6434人が犠牲となりました。

会場では灯籠で「つむぐ」という文字がかたどられ、「震災の記憶と教訓を先の世代に繋いで行く」というメッセージが込められています。

中学3年生で被災

「電柱が倒れたり。『死ぬな』って思ったことを鮮烈に覚えています。ずっと忘れないでいきたいし、いろんな人に知ってほしいなと思います」

友人らを亡くす

「もう正直31年前とか、きのうみたいなものなんですよ。生きているだけで価値があるなって思いながらやっています」

母と妹を亡くす

「ええ兄貴じゃなかったし、息子じゃなかったので、ずっと謝って後悔ばかりしている感じ、毎年。懺悔じゃないけど謝りに来ている」

このあと地震発生時刻の午前5時46分を迎えます。会場では犠牲者を悼む黙とうがささげられます。